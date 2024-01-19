Metin Solmaz'ın oğlu ve arkadaşları sinemada saldırıya uğradı

Gazeteci ve Gerçek Gündem yazarı Metin Solmaz'ın 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki oğlu, okul ile gittikleri sinemada bir çalışanın saldırısına uğradı. 6 öğrenciyi darp eden saldırgan, şikayet üzerine karakola götürüldü.

Olayın peşini bırakmayacaklarını belirten Solmaz, Mustafa Altıparmak isimli saldırganın işine de son verileceği bilgisini aldıklarını söyledi.

Metin Solmaz, olayın detaylarını X hesabından yaptığı paylaşımla şöyle anlattı:

"BİR LÜMPEN OĞLUM DAHİL 6 ÇOCUĞA SALDIRDI

İnanılmaz. Çok şükür ciddi bir yara yok. Bir kaç lezyon. Çocuklar (8. sınıf/13 yaş) okulla sinemaya gidiyorlar. Ankara Arcadium AVM sineması. Mustafa Altıparmak isimli sinema/AVM çalışanı çocukların sinema salonuna girişini beğenmiyor.

Önce hepsini küfürleri eşliğinde bir güzel ittiriyor. Sonra kendi kendini daha da sinirlendirip bir oğlanın göğsüne vuruyor. Onu bırakıp bir kızı yakasından tutup sarsıyor. Hızını alamayıp bir oğlan çocuğunun kolunu sıkıyor ve vuruyor. Kol mosmor. Sıkmak dediğim hakikaten sıkmak. Derken dönüp benim oğlanın boğazını iki eliyle sıkıyor. Sonra bir kızın boğazını sıkıyor. Kızın boğazını görseniz. Dört parmak eni boğaz boyu kıpkırmızı. Sonra bir başka kız çocuğun kolunu mosmor edecek kadar sıkıp ittiriyor.

Altı çocuğun birini bırakıp öbürüne saldıran lümpen öğretmenler yetişmese kim bilir hangi noktaya kadar devam edecekti? Haber alınca, hızla sinemaya gittik. Polis çağırılmış lümpen karakola götürülmüş. Ben gidince sinema büfesinde kibarca hoşgeldiniz diyen beye “Burada çok cesur bir çalışanınız varmış. 13 yaşında çocuklara saldırmış” dedim. Adam utanmadan “kolu çarpmış beyefendi saldırı filan yok” dedi. Hepsi cesur. Sen 13 yaşında 6 çocuğa birden saldıran lümpeni nasıl bir niyetle koruyorsun?

Gün boyu 6 çocuk, 20 kadar yetişkin, 3 avukat, karakol, çocuk şube, hastane gerekli işlemleri yaptık. Peki bu başıboş lümpenler nereden cesaret buluyor? Çünkü ceza yok. Bu lümpen gözaltına bile alınmadı. Öyle oturdu çubuk krakerini yedi. Arcadium AVM yönetimi de başta konunun ne kadar ciddi olduğunun farkında değildi.

Hepimizin net ve sert duruşu karşısında baktılar iş öyle "küçük bir tatsızlık işte" diye kapatılacak gibi değil. Mustafa Altıparmak isimli başıboş lümpenin hala orada çalışıp çalışmadığını, hala çocuklara mısır satıp satmadığını sormak için Arcadium AVM’yi aradım. Avukatımız sinema müdürüyle konuştu. Adam işten çıkarılıyormuş.

AVM yönetimi biraz beceriksiz olmakla beraber şimdilik durumu sahiplenmeye kalkmadı. Kurumsal bir özür dilenmedi. Sinema müdürü biz velilerden ve çocuklardan olmasa da avukatımızdan özür dilemiş. Peşindeyiz. Çocuklara kalkan eller kırılsın. Başıboş saldırgan lümpenler kapatılsın."