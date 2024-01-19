Sinan Ateş'in eşi açtı ağzını yumdu gözünü: Bunun adı alçaklık namertlik değil de nedir?

Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen cinayet üzerindeki soru işaretleri hala giderilmiş değil.

Dün Sivas’ta partililere hitap eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve çocuklarının kendisini ziyaret ettiği güne dair anlattıkları cinayet sonrasındaki tartışmaları alevlendirdi.

Akşener, "(Sinan Ateş’in) Küçük kızı elleri buz gibi, ayaklar buz gibi, burun buz gibi. Neden biliyor musunuz? Haykıra haykıra ağlayasım var. ‘Anne gözümün önünden ayrılma, ya seni de babam gibi vururlarsa...’ Nasıl biliyor musunuz, titriyor. Çünkü torbacılar öldürdü, katletti. Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi. Onun için de hiçbirimiz korkmadık ama o çocuğun babasını katledenler torbacılar, torbacılar. Ve onların yarın ne yapacaklarını o çocuk bilmiyor. Koruma polisleri çocuğu aldılar, bütün telefon numaralarını verdiler. Bir çocuğa bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok" dedi.

'BENİ TAKİP ETTİRDİLER, TELEFONUMU DİNLETTİLER, EVİMİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİRDİLER'

İYİ Parti liderinin bu sözlerine Ayşe Ateş, sosyal medya hesabında destek verdi.

Ateş, "Eşimi, çocuklarımın babasını sokak ortasında iki torbacıya katlettirdiler, yetmedi. Doymadılar, tatmin olmadılar. Sinan, öte âleme göç ettikten sonra bile hakkında attıkları iftiralara, söyledikleri yalanlara sarılmaya devam ettiler. Dirisine yapamadılar, ölüsünü itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bu da yetmedi beni takip ettirdiler, telefonumu dinlettiler, evimin fotoğraflarını çektirdiler. Çocuklarıma ve bana bir gün bile huzur vermediler, vermiyorlar. Bunun adı alçaklık, korkaklık yani namertlik değil de nedir?" ifadesini kullandı.

Eşimi, çocuklarımın babasını sokak ortasında iki torbacıya katlettirdiler, yetmedi. Doymadılar, tatmin olmadılar. Sinan, öte âleme göç ettikten sonra bile hakkında attıkları iftiralara, söyledikleri yalanlara sarılmaya devam ettiler. Dirisine yapamadılar, ölüsünü… https://t.co/ZyTGzaXfxA — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) January 18, 2024

SİNAN ATEŞ KİMDİ, OCAK BAŞKANLIĞINDAN NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

1983 doğumlu Doçent Sinan Ateş, Ocak 2019-Nisan 2020 arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı.

Olcay Kılavuz’dan aldığı genel başkanlık görevini Ahmet Yiğit Yıldırım’a devretti ve Hacettepe Üniversitesi’ndeki görevine döndü.

Görevi bırakmasının sebebi olarak Kadir Mısıroğlu hakkındaki “Hiçbir Ocağımızda bu ve adı geçenin tek bir kitabı yok. Tüm ocaklardan kitap listeleri aldım. Bu cemiyet mikropları Türk çocukları için coronavirüsten daha tehlikelidir” şeklindeki sözlerinden MHP parti yönetiminin duyduğu rahatsızlık gösterildi.

30 Aralık 2022 tarihinde; Selman Bozkurt adlı akrabasıyla Çankaya'nın Kızılırmak Mahallesi'nde Eray Özyağcı'nın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 20 kişi tutuklu bulunuyor.

Olayla ilgili olduğu iddia edilen eski MHP Ankara milletvekili ve eski Ülkü Ocakları Başkanı Kılavuz ise bugüne kadar iddiaları reddetti.

Kaynak: Gerçek Gündem