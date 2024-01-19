Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı da FETÖ mağduruymuş

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın İzmir Askeri Casusluk kumpas davasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edildiği, açtığı davayı kazanınca 2020'de geri döndüğü öğrenildi.

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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı da FETÖ mağduruymuş

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın Kasım 2012'de Fethullahçı terör örgütünün (FETÖ) İzmir Askeri Casusluk kumpas soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildiği ortaya çıktı.

10 Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre Gezeravcı'nın ihraç edildikten sonra Türk Hava Yolları'nda çalışmaya başladığı, açtığı davayı kazanan pilotun Temmuz 2020'de geri döndüğü öğrenildi.

Alper Gezeravcı FETÖ kumpas davasında sanık olarak yer almadı. FETÖ savcıları Gezeravcı’nın adını soruşturmada geçirince TSK hakkında idari soruşturma yaptı ve bahse konu iftiradan da 2020 yılında beraat edip aklandı.

Alper Gezeravcı, Adana'da filo akademik eğitim kol komutanı olarak görev yapıyor.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı da FETÖ mağduruymuş - Resim : 1

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