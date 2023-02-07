Mert Fırat: Akrabalarım göçük altında

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından merkezi Elbistan olan ikinci deprem 7,6 büyüklüğünde kaydedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

Profesyonel kurtarma ekiplerinin yanı sıra birçok kişi depremzedelere yardım etmek için harekete geçti. Televizyon ve sanat dünyasından ünlüler de afet bölgesindeki vatandaşlara yardım eli uzattı. Bu isimlerin biri de Mert Fırat oldu. Oyuncu, enkazdan kurtulanlara ulaştırılmak üzere yardım kolileri hazırladı.

'AFET HABERİNİ ALDIĞIMIZDA YOLA ÇIKTIK'

Oyuncu, ailesinden bazı kişilerin göçük altında olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Yardım malzemelerinin paketlendiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Fırat, "Aynı acıları paylaştığımız şu günlerde verdiğiniz destek çok değerli. Maalesef hepimizin yakınları farklı illerde depremden etkilendi. Kimi bulunduğu illerden, kimi afet bölgesinden destek vermeye çalışıyor. Afet haberini aldığımızda yola çıktık" dedi.

'GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARINIZI ESİRGEMEYİN'

"Benim de akrabalarım göçük altında ve bizler de buradaki herkesle birlikte mücadele veriyoruz" diyen oyuncu, "Koordinasyon ve operasyon yaparken, yardımın doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlamak hedefindeyiz. Lütfen destek ve gönüllü çalışmalarınızı esirgemeyin. Sizler bizim enerji kaynağımızsınız. Her birinizin derdi bizim de derdimiz. Gücümüz ve kuvvetimiz hiç tükenmesin" ifadelerini kullandı.