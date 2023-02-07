Deprem bölgelerindeki kapalı ve açık yol güzergahları paylaşıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü deprem bölgelerindeki kapalı ve açık yol güzergahlarına ilişkin harita paylaştı.

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Deprem bölgelerindeki kapalı ve açık yol güzergahları paylaşıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), merkez üssü Maraş olan ve 10 ilde yıkıcı etkiye neden olan iki büyük depremin ardından bölgedeki kapalı ve açık yol güzergahlarına ilişkin harita paylaştı.

İki büyük depremin ardından dün bölgedeki bazı devlet yollarında ve viyadüklerde çökmeler yaşandı. Acil hizmetlerin de aksamasına yol açan yoğunluğun önlenmesi amacıyla KGM kapalı ve açık olan yolların haritasını paylaştı.

Deprem bölgelerindeki kapalı ve açık yol güzergahları paylaşıldı - Resim : 1

KGM’nin verdiği bilgiye göre deprem bölgesinde kullanamayacak kapalı yollar şöyle:

-Hatay-Reyhanlı, 420-02 kontrol kesim numaralı yol

-Bahçe-Nurdağı yolu

-Nurdağı (Kömürler)- 835-02 numaralı otoyol

-Malatya-Gölbaşı 850-11 kontrol kesim numaralı yol

-Çelikhan-Sürgü

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