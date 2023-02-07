Adıyaman'dan yeni görüntüler: Konuşacak bir şey kaldı mı? 24 saattir bir Allah'ın kulu bize bakmadı

HDP, milletvekillerinin Adıyaman'da çektiği görüntüleri paylaştı. Bir depremzedenin "24 saattir bir Allah'ın kulu bize bakmadı. Her yere başvurduk, yok. 'Teyze biz geliyoruz', nerede? Yok" derken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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HDP, resmi Twitter hesabı üzerinden Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından yıkım yaşanan illerden biri olan Adıyaman'dan görüntüler paylaştı. İktidar temsilcilerinden "Tüm enkazlara ekipler yönlendirildi" şeklinde açıklamalar yapıldığını, ancak bunun gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un yanındaki yaşlı kadın, şunları söyledi:

"(...) Biz mahvolduk. Dört tane kuzum gitti, çok güzellerdi. (Sözünün 'Milletvekili konuşacak' diye kesilmesi üzerine) Ne konuşacak? Bana yardım gelmedi, ne konuşacak? Konuşacak bir şey kaldı mı? Torunlarım gitmedi mi? Arda gitmedi mi, Özge gitmedi mi? Öykü gitmedi mi? Bir ailede 6 kişi gitti. Mustafa 40 yaşında gitmedi mi? Necla 37 yaşında gitmedi mi? Ben kaldım. 24 saattir bir Allah'ın kulu bize bakmadı. Her yere başvurduk, yok. 'Teyze biz geliyoruz', nerede? Yok. Belki ikisi kurtarılırdı. (...)"

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