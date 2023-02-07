Gerçek Gündem deprem bölgesinde | Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun

GERÇEK GÜNDEM

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, enkaz altından sağ çıkacak yurttaşlara çevrildi.

Bu süreçte Hatay, arama kurtarma faaliyetlerinin en yetersiz kaldığı illerden biri olarak öne çıktı. Sarsıntının ilk saatlerinden bu yana bölgede tek bir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilisinin bulunmadığını dile getiren yurttaşlar, komşularını kendi çabalarıyla yıkılan binalardan çıkarmaya çalıştı.

Nitekim Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldığı yayınlarda şu çağrıyı dile getirdi:

"Şu hava derecesi 2-3 derece ve yağmur yağıyor. Kötü hava koşulları yarın da devam edecek. Vatandaşların hipotermiden hayatını kaybetme tehlikesi var Biz iş makinelerimiz ile elimizden geleni yapıl enkaz altındakileri kurtarmaya çalışıyoruz ama yeterli olmamız imkansız. Burada şu an çok az insan arama kurtarma işinde. Dışarıdan daha iş bilen personele çok ihtiyacımız var."

Gerçek Gündem, Hatay / Akevler'deki depremzedelerle konuştu:

'LANET OLSUN HEPİNİZE DE'

"Siz Meclis'te kendinize zam yapacağınız zaman saniyesinde orada oluyorsunuz. Bizim evlatlarımız burada 24 saati geçti... Allah... Evlat acısı çekesiniz. Lanet olsun hepinize de."

'HERKES AÇ VE SUSUZ'

"Ne bir bardak su, ne bir bardak çorba hiçbir şekilde kimseye gelmedi. Dün saat 4'ten beri herkes aç ve susuz. Açlıktan susuzluktan marketleri yağmaladılar."

'ERDOĞAN BİR TELEFONLA BİZİ SOKAKLARA DÖKTÜ, AMA ŞİMDİ...'

"Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Kendisi bizi bir telefonla bütün sokaklara döktü. Ama şimdi biz enkazın altında... Hiç kimse bir yardım, çorba, bir sıcak çay kimseye gelmedi..."

'İŞLERİNE GELDİ Mİ ÇIKARLAR, 'BİZ OY İSTİYORUZ' DERLER'