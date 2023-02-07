Prof. Ahmet Ercan: Kalanların ne yazık ki yaklaşık yüzde 5'i canlı, kurtarılmayı bekliyor, kapkara umutla

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş depreminin ardından değerlendirmelerde bulundu. Ahmet Ercan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Olağanüstü bir kıran" dedi.

Ercan şu ifadeleri kullandı:

"330 km boyunca yerin kükreyişi bitmedi. Yoğun sarsıntılar gittikçe küçülerek 3-4 ay sürecek. 3-4 yılda dinginliğe anca erişecek. Olağanüstü bir kıran. Kalanların ne yazık ki yaklaşık yüzde 5 canlı, kurtarılmayı bekliyor, kapkara umutla.

10 ilde ortalama 12 milyon kişi, 4 milyon yapı depremi gördü. 6000 binden çoğu göçtü. Kaç kişi göçük altında kaldı bilinmiyor. 8 bini kurtarıldı. Ötekiler yığın altında, ya ezilmiş, ya da umutla bekliyor, üsttekiler çaresiz, yalnızca tırnakları var çoğunun.

En çok yitim Suriyeli sığınmacıların yoğun olduğu illerde oldu. Bir çoğunun kaydı bile yok.

Göçen varlıkların soyulmaması, çocukların , bebeklerin, kadınların organcılarca çalınmaması , güvenliği sağlamak üzere ivedi OHAL ilan edilmelidir."

Prof. Ercan, daha önceki paylaşımında, "Depremden sonra ilk 6 saatte kurtarılabilecek kişilerin yüzde 80'i kurtarılır. Depremden bir gün sonra sağ kalanlar yalnızca yüzde 5'tir. Kurtarmacıların alana gelişleri ise en erken 4,5 ila 6 saattir. Çevreden yardımcı olanlar ilk 6 saatte yüzde 73 u kurtarılır" demişti. Ercan, depremin çok büyük olduğunu ve bu göçüğe yetecek arama kurtarma ekibinin olmadığını, ordunun devreye girmesi gerektiğini belirtmişti.