İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'israf' eleştirisine yanıt: Sen 8 uçak kullanıyorsun bu ülkede!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Oyunları imza töreni için gerçekleştirdiği seyahatinde yapılan harcamaları eleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

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İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'israf' eleştirisine yanıt: Sen 8 uçak kullanıyorsun bu ülkede!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Mayıs'ta 2027 Avrupa Oyunları imza töreni için Roma’ya gitti. Roma seyahatinde belediye kaynaklarıyla yapılan harcamalar tartışmalara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden İmamoğlu'nun seyahatine tepki göstererek "Milletin cebinden basın mensuplarına Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu konuda atanmış veya seçilmiş fark etmeksizin tüm makam sahipleri daha hassas davranmalı kamu malına özen göstermelidir" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA CUMHURBAŞKANI BİLE BİR UÇAK KULLANIYOR"

TV100'de gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Erdoğan'a yanıt verdi. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı mı bana kamu parasını korumayı öğretecek? Almanya Cumhurbaşkanı bile bir uçak kullanıyor, sen bu ülkede sekiz uçak kullanıyorsun. Dünyayı geziyorum. Atıl yatırımlar, saray gibi yapılar... Bunlara girmek istemiyorum. Ne büyük israf. İsrafın en büyüğünü saatlerce anlatabilirim. İstanbul’a en prestijli spor organizasyonlarından birini kazandırmak için, ağırlıklı olarak spor gazetecilerini bir günlüğüne Roma’ya götürdük, imza törenini gerçekleştirdik ve döndük" ifadelerini kullandı.

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