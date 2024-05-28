Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "hançer" göndermesine yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum'a gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "hançer" göndermesine, Mansur Yavaş ile aralarında rekabet olduğu iddialarına, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarifeli uçakla ABD'ye götürülmelerine, İstanbul'daki taksi problemine, Türkiye ekonomisine ve çeşitli diğer konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Seçmenin bir sandık protestosu var, destekliyor olmasına rağmen gitmeme yönünde tercihi var. Bunu sezdik. Böyle bir atmosferle seçime girdik.

"BEN O OY FARKINI HİSSEDİYORDUM"

Ben o oy farkını hissediyordum. Arkadaşlarıma 14+14 diye tarif yaptığımda masadaki çalışma arkadaşlarımızın tamamı 'tamam başkan, 20 iyidir' filan diyordu. Ben 14+14'ü bekliyordum. Biz 3-4 ilçeyi ucu ucuna kaybettik. Arnavutköy, Fatih, Ümraniye, Pendik'i ucu ucuna kaybettik. 32-33 ilçede İBB oyunda birinci çıktık. Bana sorumluluk yükledi, sorumluluğum binkat daha arttı. Parti ayırmaksızın iş üretmeye devam edeceğiz.

AKP'Lİ BAŞKANLARA SESLENDİ

AK Partili belediye başkanlarına şunu söylüyorum 'umarım ilçenizin gelmiş geçmiş en başarılı 5 yılını yaşatırsınız'. Her belediye başkanı en başarılı 5 yılını yaşasın, Bu şehirli kazanacak. İBB de bunda kazançlı çıkacak. Ben yol arkadaşımı rakip olsun diye destekliyorsam halka hizmeti daha iyi yapsın diye destekliyorum.

"TEK ETKEN EKONOMİ OLSAYDI 2023'TE DE KAZANIRDIK"

Her şey bir etken. Ekonomi de bir etken. 2023 ile 2024 seçimleri arasında 10 ay fark var. 2023'te daha kötü bir ekonomi vardı. Depremi yaşamış, moral motivasyonu sıfır. Tek başına ekonomi yetseydi o gün de kazanabilirdik ama o gün hatalar yaptık.

"BİZE OY VERİLEBİLECEK ZEMİN OLUŞTURDUK"

2024'e doğru doğruları inşa ederek kazandık. 2024 seçiminin kahramanı millettir, milletir vicdanıdır. 2024'te bize oy verilebilecek zemini oluşturduk. Biz değişimi yaptık. Zemini oluşturduk, vatandaş bize oy verdi. Seçimin kahramanı vatandaştır. 2024 seçiminde de bize oy verebilecek bir kısım seçmen sandığa gitmedi. Bizim aldığımız oy biraz daha yüksek olabilirdi.

"EN KÖTÜ EKONOMİ VERİLERİNE SAHİP OLMAMIZIN SEBEBİ CİDDİ BİR BECERİKSİZLİK"

Bugün dünyanın en kötü ekonomi verilerine sahip olmamızın sebebi, dünyanın konjonktürü değil. Kesinlikle ciddi bir beceriksizlik ve doğru kararların alınamaması bugün bizi ne yazık ki kötü bir sürece taşımıştır. Paramız cebimizde pul olmuştur.

"KILIÇDAROĞLU'NIN KIRGIN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

(Kılıçdaroğlu'nun kırgınlık meselesine ilişkin) Ben bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, görüşemedik ama ben ısrarla aradım en son bunu kimseye de söylemedim, ilk defa açık açık söylüyorum. En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ulaşamamıştım birkaç kez. En son çaldı ve cevap verdi. Ben bayramını tebrik ettim o da seçim sonucumu tebrik etti. Kurultaydan sonra aradım, ulamamıştım. Kırgın olabilir belki telefona bakmak istemedi. Ben kırgın olduğunu düşünmüyorum. 'Kırgınım' derse niçin kırgınsınız derim."

KILIÇDAROĞLU'NUN "HANÇER" GÖNDERMESİNE YANIT VERDİ

(Kılıçdaroğlu'nun "hançer" göndermesine ilişkin) Benim muhatap alacağım bir tarif değil, ben öyle bir insan hayatımda hiç olmadım yani.

"YAVAŞ İLE ARAMIZDA OLSA OLSA HİZMET REKABETİ OLUR"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Mansur Yavaş ile aranızda rekabet var mı?" sorusuna ilişkin şu yanıtı verdi:

"Olmaz olur mu ilk günden beri var ama bizimki hizmet rekabeti. Millet nereden çıkarıyor o rekabeti? Bizim aramızdaki rekabet sayın Yavaş'la olsa olsa hizmet rekabeti olur. Daha iyi hizmet nasıl ederiz? Bu da şöyle bir rekabet; Benim cebimde bir formül var onu göstermiyorum. Bu soruyu ben biliyorum ona göstermeyeyim değil yani.

KUPA FİNALİNDEKİ ARBEDEDE NELER YAŞANDIĞINI ANLATTI

Orada böyle bir gereksiz bir bayrak sarkıtma oldu yukarıdan aşağı ve biraz da ısrarla yapıldı. Hasan Bey'in bayrağı uyararak müdahalesi oldu, yine düzelmedi sonra bir daha uyarınca yukarıya çektiler. O arada başkana gereksiz bir müdahale, başkanın da bir cevabı oldu.

İMAMOĞLU, İSTANBUL'DAKİ TAKSİ SORUNUNA İLİŞKİN KONUŞTU

Taksiyle ilgili çalıştaylar düzenliyoruz İPA'da Taksiciler Odası Başkanı, birçok kurum kuruluş geldi. Farklı kurum, kuruluşlar var bununla ilgilenen.

UKOME'deki sıkıntı devam ediyor ama umarız İstanbul lehine sağlam bir süreci tarifleriz. Haziran sonunda sizden rapor istiyorum dedim.

Çıkacağız bunu vatandaşa anlatacağız dedim. Ondan sonra engelleyenleri milletin huzurunda deşifre edeceğiz.

Taksici para kazanamıyor onu da söyleyeyim. Taksicinin hakettiği bir tarife verilmesin demedik biz hiçbir zaman. Türkiye'de artan maliyetler, mazot 8-9 kat artmış ne yapsın vatandaş?

Taksiciler Odası Başkanı'na söyledim 16 milyon insanın hakkı birinci sırada. İkinci sıra 50 binin üzerinde direksiyon sallayan esnaf kardeşim, sonra da taksi plakası sahibi. Ben demiyorum plaka sahibinin hakkını yiyeyim diye. Burası hukuk devleti ama önce 16 milyonun hakkı kardeşim. Bunu koruyacağız.

Bu yüzden taksi meselesi defterimizin en ön sayfalarında.

FİLENİN SULTANLARI'NIN TARİFELİ BİLETLE ABD'YE GÖTÜRÜLMESİ

Kızlarımıza, pırlanta gibi sporcularımıza başarılar. Voleybolu seviyorum, keşke bu yolculuk da güzel bir yolculuk olsaydı, keşke tedbir alsalardı. THY bu konularda hassas bir kurumdur, nasıl ıskalamışlar bilmiyorum, keşke THY bu konuyu ıskalamasalardı. Bir de öğrendiğim kadarıyla oradan Hong-Kong'a gidecekler. Belki hatırlarsınız sanıyorum Şenol Hoca vardı milli takımın başında, ABD'ye turnuvaya gitmişlerdi, şehir şehir özel uçakla gezdiler. Benim milli takımım gezsin zaten bir kadrosu en az 100 kişi.

Keza voleybol da öyle. Bir de kızlar maşallah uzun boylu 13-14 saat uçak seyahati, keşke bunu halletselerdi.

Bir dahakine çözerler, yoksa biliyoruz ki 86 milyon kızlarımızı çok seviyor ve destekliyor.