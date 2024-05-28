Dönerin fiyatına sinirlenen müşteri, büfeye ateş açtı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde dönerin fiyatına sinirlenip büfe çalışanlarıyla tartışan bir kişi, iş yerine rastgele ateş açtı.

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Dönerin fiyatına sinirlenen müşteri, büfeye ateş açtı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yediği dönerin fiyatını pahalı bulunca çalışanlarla tartışıp büfede silahla rastgele ateş eden şüpheli yakalandı.

Sümer Mahallesi'ndeki bir büfeye gelen Emre B. (21) yediği tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca çalışanlarla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki silahla dükkanda rastgele ateş ederek kaçtı.

Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar büfenin camlarına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

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