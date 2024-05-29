CHP'den Gazze için eylem: İsrail Konsolosluğu önüne çağrı yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İstanbul'da bulunan İsrail Başkonsolosluğu önüne eylem çağrısı yaptı.

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CHP'den Gazze için eylem: İsrail Konsolosluğu önüne çağrı yapıldı

İsrail'in, Gazze'de sivillere yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail 26 Mayıs Pazar Günü Refah'ın batısındaki Mavesi sahil bölgesinde Filistinlilerin kaldıkları çadırları bombalamış ve saldırıda en az 45 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in pazar günkü saldırısının yankıları sürerken bugün sivillere yönelik aynı bölgeye bir saldırı daha gerçekleştirdi.

Saldırıda 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in saldırıları, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, İsrail'e bir tepki de CHP'den geldi.

"NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarını protesto etmek için eylem çağrısında bulundu.

Yarın saat 18.00'de halkı, İsrail'i protesto etmeye davet eden Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

“GAZZE’DE SOYKIRIMI DURDURUN! Nehirden Denize Özgür Filistin için yarın İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyoruz.”

Etiketler
İsrail Gazze Filistin CHP Özgür Çelik
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