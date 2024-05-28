Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı

Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Olcay Kılavuz, Devlet Bahçeli tarafından TBMM Grup Danışmanlığı görevinden alındı.

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Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı

Sinan Ateş'in öldürülmesi nedeniyle gündem olan MHP eski Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Grup Danışmanlığı görevinden alındı.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine yönelik davada ismi şüpheliler arasına giren eski MHP Mersin Milletvekili ve MHP'nin TBMM'de Grup Danışmanı olan Olcay Kılavuz'un, danışmanlık görevine son verildi.

Kılavuz'un görevine, Bahçeli'nin son verdiği öğrenildi.

Ali Yerlikaya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret: Faaliyetler ve gündemdeki konular hakkında bilgi verdiAli Yerlikaya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret: Faaliyetler ve gündemdeki konular hakkında bilgi verdiSiyaset

YERLİKAYA İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün, TBMM'de Bahçeli'yi ziyaret ederek görüşme gerçekleştirmişti.

Yerlikaya görüşmede, bakanlığın son bir yıldaki icraatları, terörle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadeleleri hakkında bilgi vermişti.

Bahçeli, Sinan Ateş cinayetinde adı geçen ismi yanına alıp muhalif medyayı hedef aldı: NOW, Halk TV ve Sözcü, hepinizle hesaplaşacağız!Bahçeli, Sinan Ateş cinayetinde adı geçen ismi yanına alıp muhalif medyayı hedef aldı: NOW, Halk TV ve Sözcü, hepinizle hesaplaşacağız!Siyaset

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