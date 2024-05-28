Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı
Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Olcay Kılavuz, Devlet Bahçeli tarafından TBMM Grup Danışmanlığı görevinden alındı.
Sinan Ateş'in öldürülmesi nedeniyle gündem olan MHP eski Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Grup Danışmanlığı görevinden alındı.
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine yönelik davada ismi şüpheliler arasına giren eski MHP Mersin Milletvekili ve MHP'nin TBMM'de Grup Danışmanı olan Olcay Kılavuz'un, danışmanlık görevine son verildi.
Kılavuz'un görevine, Bahçeli'nin son verdiği öğrenildi.
YERLİKAYA İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün, TBMM'de Bahçeli'yi ziyaret ederek görüşme gerçekleştirmişti.
Yerlikaya görüşmede, bakanlığın son bir yıldaki icraatları, terörle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadeleleri hakkında bilgi vermişti.
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