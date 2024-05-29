SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücret zammı hem çalışanı hem de işvereni doğrudan etkiliyor.

Geçen Ocak ayında yapılan yüzde 49’luk zam ile beraber asgari ücret 17 bin 2 lira oldu. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları yeniden belirlenecek. Bu nedenle gözler asgari ücrete çevrildi.

Geçen iki yılda asgari ücrete Ocak ayı ve Ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere iki defa zam yapılmıştı. Bu yıl da özellikle Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak edilip araştırılıyor.