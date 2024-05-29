Kaymakamlıktan okullara 'tasarruf' talimatı: Isıtıcı çay makinesi kullanmayın

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 13 Mayıs'ta açıkladığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Karabük Kaymakamlığı, okullara yazı göndererek çay makinesinin kullanılmaması yönünde talimat verdi.

BirGün'de yer alan habere göre; Karabük Safranbolu Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında okullara gönderdiği yazıda “ısıtıcı çay makinesi” kullanılmamasını istedi. Öğretmenler ise söz konusu yazıya tepki gösterdi.

Gönderilen yazıda; kamu binalarında su ısıtıcısı ve çay makinesi gibi cihazların kullanılmaması, konunun kurum amirleri tarafından hassasiyetle takip edilmesi, azami tasarruf tedbirlerine riayet edilmesi ve gerekli denetimlerin yapılması istendi.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) konuyla ilgili açıklama yaparak “Öğretmenin çay makinesine göz dikmişler” dedi.

TÖB-SEN Bursa İl Temsilcisi Serkan Bebek imzasıyla yayımlanan açıklamada, “patronlara, Meclis'e, Saray bütçesine tasarruf diyemeyenlerin öğretmenlere tasarruf” dayattığı vurgulanırken öğretmen açığına rağmen atama yapılmamasına dikkat çekildi, “Kamuda tasarruf değil, eşit bölüşüm ve halk için bütçe istiyoruz” denildi.

"FIKRA GİBİ OLAY"

Açıklamada, “Karabük /Safranbolu İlçesinde okullara gönderilen yazıda ‘ısıtıcı ve çay makinesinin’ kullanılmaması isteniyor. Fıkra gibi olay. Safranbolu İlçesinde okullara çay ısıtıcının kaldırılarak elektrikten tasarruf edilmesi üzerine yazı gönderiliyor. Kamu emekçisinin, asgari ücretle geçinen milyonların lokma haline gelen ekmeğine dahi göz dikenler durur mu? Öğretmenin çay makinesine göz dikmişler” ifadelerine yer verildi.

TÖBSEN açıklamasında “bütçe paketleri gibi tasarruf paketlerinin de sermayeyi ve patronları gözettiği”nin altı çizilirken “Öğretmenlerimiz teneffüslerde çayını keyifle yudumlasın diye TÖB-SEN Bursa İl Temsilciliği olarak Safranbolu ilçesindeki okullarda çay makinaları ne kadar elektrik faturası getiriyorsa sendika olarak karşılamaya da hazırız” denildi.