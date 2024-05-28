ODTÜ'de eğitim-öğretim ücretlerine %150'nin üzerinde zam!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde eğitim ücretlerine %150'nin üzerinde zam geldiği belirtildi.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'de 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için belirlenen ücrete öğrencilerden tepki geldi. Geçen yıl yaklaşık 130 bin TL olan ücretlerin, önümüzdeki eğitim yılında 325 bin TL'ye dayandığı ifade edildi.

Öğrenciler, okul ücretlerinin 130 bin TL’den 325 bin TL’ye çıkarılmasının Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) oranlarının çok üzerinde olduğunu belirterek, bu artışın aileleri için büyük bir maddi yük oluşturduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan konuya ilişkin Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz'den de tepki geldi.

Acil çağrı başlığıyla paylaşım yapan Altınöz, "Eğitime engel konulamaz" diyerek, ODTÜ'deki zamlara tepki gösterdi.

"BU ZAM ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM HAYATLARINI CİDDİ BİR ŞEKİLDE TEHDİT ETMEKTEDİR"

Altınöz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son üç yıl boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ne dolar kuru ne de enflasyon oranı bu denli bir artışı haklı kılacak düzeyde artmamışken, bu zam öğrenciler ve aileleri için karşılanması imkânsız bir mali yük oluşturmaktadır ve eğitim hayatlarını ciddi bir şekilde tehdit etmektedir.

Yetkililerden, bu orantısız ve haksız artışı yeniden değerlendirerek öğrencilerin ve ailelerinin maddi durumlarını göz önünde bulunduran, daha makul ve öngörülebilir bir zam oranı belirlemelerini talep ediyoruz. Devlet, eğitimden para kazanmaz, eğitimin önündeki engelleri kaldırır. Yurtiçindeki veya yurtdışındaki tüm öğrencilerimiz öğrenim süreci boyunca devleti yanında görmek ister. Engel koyan devlet değil, engelleri kaldıran bir devlet güçlü bir eğitim sisteminin ön şartıdır. Eğitime erişim hakkının korunması ve bu ağır mali yükün hafifletilmesi için acil bir çözüm bekleyen öğrenciler, mağduriyetlerinin giderilmesini ve seslerine kulak verilmesini istiyorlar."