Mehmet Ali Ağca'dan tartışmalı video savunması: 'Bana tuzak kuruldu'

Gazeteci Abdi İpekçi’nin katledilmesi ve Papa 2. Ioannes Paulus’a suikast girişimiyle bilinen Mehmet Ali Ağca sosyal medyaya servis edilen videosu ile yeniden gündeme oturdu.

Ağca, Oda TV'den Can Özçelik'e verdiği röportajda; seçime kısa süre kala servis edilen videodaki "Medyaya hakim olmak zorundayız" zorundayız sözleri hakkında açıklama yaptı.

Mehmet Ali Ağca, Büyükçekmece Tepecik'te yer alan eve misafir olarak gittiğini söyledi ve kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti. Ağca, "Ev sahibinden başka kimseyi tanımıyorum. Beni tuzağa düşürdüler. Bu toplantı tuzak. Medyayı namussuzların elinden kurtarmak, onurlu insanların eline vermek lazım. Bunda kötü ne var?" diye konuştu.

Ağca verdiği röportajda İstanbul'da Beylikdüzü çevresinde yaşadığını da söyledi.

SALONDA MHP AMBLEMİ

Öte yandan Ağca'nın MHP ambleminin (3 hilal) de yer aldığı geniş bir evde bir evin içerisinde kaydedilen görüntülerince çevresinde onlarca kişinin yer aldığı bir salonda toplantıda yer aldığı görülüyor.

Papa'nın affetmesinin ardından Türkiye'ye gelen ve Türkiye'de ise 2010 yılında tahliye olan Ağca'nın konuşma yaptığı bir anda çekilen görüntülerde odanın içerisinde 3 farklı grubun olması dikkat çekti. Ağca'nın olduğu ilk grubun sohbet ettiği, ikinci grubun hemen yanlarında sessizce oturdukları, üçüncü grubun ise ayakta koruma gibi beklediği görülüyor. Ağca'nın fiziki olarak çok değişmemesi dikkat çekti.

"MEDYAYA HAKİM OLMAMIZ LAZIM"

Videoda Mehmet Ali Ağca'nın, "Medyaya hakim olmamız lazım. Medyaya hakim olmak zorundayız. Medyayı birileri eline geçirmiş, sadece yalakalık için kullanıyorsa..." ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Söz konusu toplantıda sesi duyulan diğer bir kişinin; "Reisten başkası bu ülkeyi yönetemez. Biraz toparlarsa, sağlığına dikkat ederse ülkeyi daha iyi yönetecek. Bu ülke hiçbir zaman tek şahıs üstüne kurulmamıştır. AK Parti de sistemi çok güzel kurdu. Padişah lazım" sözlerini kullanılıyor.

Yaklaşık 2 dakikalık görüntüde yine kim olduğu bilinmeyen birinin; "Bunu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkes de bilir: Sokaklara hakim olan, bu cemaatleri kuran insanlar bizleriz" diyerek söylenenleri desteklemesi dikkat çekiyor.

Ağca'nın sesi konuşulanları tasdik eden kelimeleriyle konuşma aralarında sık sık duyuluyor.