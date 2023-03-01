Mansur Yavaş'tan yeni adaylık yorumu: Kılıçdaroğlu ve Akşener'i işaret etti

18 Haziran'da yapılması gereken, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilebileceğini açıkladığı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine üç aydan az bir süre kaldı.

İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda.

Muhalefet kanadında ise başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere birçok isim öne çıksa da, henüz resmi olarak açıklanmış bir aday yok.

Özellikle son günlerde Kılıçdaroğlu ile birlikte adı öne çıkan Yavaş, konuyla ilgili olarak Halk TV yayınında değerlendirmelerde bulundu:

"2 yıl önceki bütün televizyon programlarında ne söylediysem halen aynısını söylüyorum. Ben, Sayın Genel Başkanımızın ve sayın Akşener'in iradelerine karşı hiçbir hareketin içerisine girecek değilim. Gündemimizde de yok. Şu anda 45 bin cenazemiz var, binlerce yaralımız var.

Bu konu benim dışımda bir konu, Altılı Masa'nın konusu. Sayın Genel Başkanımız ve sayın Akşener'in rızasıyla yapılmayan hiçbir şeye girmem. Onların alacağı karara da sonuna kadar destek veririm. 2 yıldır aynı şeyi söylüyorum. Dünkü televizyon yayınından sonra artık değerlendirmeler oldu. Benim durumum aynı. Ankara Büyükşehir'in faaliyetlerine ve deprem bölgesine yoğunlaşıyoruz."