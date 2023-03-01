TMMOB'dan bina sahiplerine uyarı: 'Yüksek meblağlar ödeyerek hiçbir bilimsel geçerliliği olmayan raporlar hazırlatılıyor'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ahmet Uncu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bina sahiplerine inceleme ve güçlendirme gibi işlemleri yetkili kişi ve kurumlara yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

Uncu, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi'nde yaptığı açıklamada, bir doğa olayı olan depremi, insan eliyle inşa edilen depreme dayanıksız binaların afete dönüştürdüğünü söyledi.

RAPORLAR TMMOB MERKEZİNE İLETİLDİ

Adana'nın son dönemdeki depremleri diğer illere nispeten az hasarla yaşadığını belirten Uncu, kurdukları komisyonlar aracılığıyla afet bölgesinde incelemeler sonucu hazırladıkları raporlarını TMMOB merkezine ilettiklerini, ayrıca depremzedelere yardımlarda bulunduklarını dile getirdi.

Uncu, deprem sonrası Adana'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ve İMO Adana Şubesinin oluşturduğu ekiplerin binalarda gözleme dayalı incelemeyle "hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı ve acil yıkılacak" binalarının tasnifini yaptığını bildirdi.

"YÜKSEK MEBLAĞLAR ÖDEYEREK BİLİMSEL GEÇERLİLİĞİ OLMAYAN RAPORLAR HAZIRLATILDI"

Binalarının depreme dayanıklılığının test edilmesi ve güçlendirme konularına ilişkin çok fazla soru ile karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Uncu, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza telaşla iş yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Bu telaşla kimi vatandaşlarımızın bazı vasıfsız ve depremi fırsata çevirmeye çalışan kişilere inanarak, yüksek meblağlar da ödeyerek hiçbir bilimsel geçerliliği olmayan raporlar hazırlattığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bize de iletilen bu raporların, bilimsel temele dayanmadığını tespit ettik. Bu tür yanlışlara düşmemek için vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Gerek binanın depreme karşı performansının tespit edilmesi gerekse bina güçlendirme proje ve uygulama işlemi, yetkili kişi ve kurumlar tarafından yapılırsa güven içinde olabilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağı 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmenliği'nde 'Binalardan bilgi toplanması kapsamında tanımlanan inceleme, veri toplama, derleme, değerlendirme, malzeme örneği alma ve deney yapma işlemleri inşaat mühendislerinin sorumluluğu altında yapılacaktır' ibaresiyle belirlenmiştir."

Kaynak: AA