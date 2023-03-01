Bakanlık 2021’de yapılaşma mümkün değil demişti, şimdi ise kendi projesiyle yapılaşmaya izin verdi

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan ve 1. derece arkeolojik sit alanı olarak korunan Phaselis antik şehrinin iki koyunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan ihalenin sonuçlanmasını takiben “Beach” ve günübirlik tesislerin inşaatına başlandı.

“Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi” projesi adı altında 1. Derece SİT alanı kapsamındaki 2 koya 85 bin metrekarelik alana tesis kurulması planlanıyor.

Akdeniz sahillerindeki betonlaşmaya izin veren ise bizzat Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Kültür Bakanlığı’nın bölgeyi ören yerine çevirme kararı ile geçen Ocak ayında sessizce ihaleye açılan, sahillerde yapılacak işin tanımı “halk plajı projesi” olduğu için tüm izinler kolaylıkla alınmış durumda.

ŞİRKETİN BİR DÖNEMKİ YÖNETİCİSİ İHALE YASAKLISI

İhale 30 Ocak 2023 tarihinde sonuçlandı. İhaleyi alan SA-FA Restorasyon, bugüne kadar kamudan 34 proje ile 242 milyon TL kazandı. Phaselis Projesi ihale bedeli ise 47 milyon 737 bin 500 TL + KDV.

İhaleyi alan şirket, eski Bakan Zeki Ergezen’in akrabasının sahibi ve bir dönemki yöneticisinin ise ihale yasaklısı kardeşi Ali Haydar Ergezen olduğu İstanbul merkezli SA-FA Restorasyon Sanayi İnşaat Ticaret Limited şirketi.

İHALE DOSYASINDA TOPLAM METRAKERE MUĞLAK

İhale dosyasında yer alan bilgiye göre 85 bin metrekare içinde tek bir plaj yapılacağı bilgisi olmasına rağmen, hali hazırda iki ayrı plaj tesisisin yapılacağı görülüyor.

Buna göre plaj tesisi hem Bostanlık Koyu hem de Cennet Koyu (Alacasu) planlarında olması planlanıyor. Toplam metrekarenin ise muğlak bırakıldığı, zira dosyadaki 85 bin metrekarelik alanın sadece Bostanlık Koyu arazisindeki parsellerin toplamına denk geldiği görülüyor.

İŞ MAKİNELERİ 20 ŞUBAT HAFTASI GÖRÜLDÜ

Phaselis antik kentinin batı limanına bitişik Bostanlık Koyu ile kuzeydoğu kesiminde yer alan Cennet Koyu’nda (Alacasu) toplam 85 bin metrekarelik alanda günübirlik tesisler, kafeterya, otopark, karşılama merkezi, duş ve tuvaletlerden oluşan çok sayıda yapı inşa edilecek.

Bölge halkı projeden, Cennet Koyu ve Bostanlık Koyu’nda 20 Şubat haftası iş makinelerini gördükten sonra haberdar oldu. Normal şartlarda ateş yakmanın, çadır kurmanın dahi yasak olduğu ormana dozerler girmişti.

BAKANLIK 2021’DE YAPILAŞMA MÜMKÜN DEĞİL DEMİŞTİ ŞİMDİ İSE KENDİ PROJESİYLE YAPILAŞMAYA İZİN VERDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından özel bir firmaya 20 yıllığına kiralanan Cennet Koyu’ndaki yapılaşmaya karşı çıkarak, “Birinci derece arkeolojik sitlerde de yapılaşma mümkün değil. Biz gerekli uyarıları da yapıyoruz şu anda” demişti.

Bakanlık, bugün ise kendi projesiyle yapılaşmaya izin verdi.

“Phaselis’e Dokunma Hareketi” söz konusu projenin vereceği zararları şöyle sıraladı:

-Beydağları Sahil Milli Parkı içindeki ağaçlar sökülüyor, kepçeyle kırılıyor

-Caretta Caretta’ların üreme alanlarından olan Bostanlık Koyuna iş makineleriyle girildi

-Antik kalıntılar harap ediliyor; tarihi poligon taşlarının bazısının yeri değişiyor, bazısı da iş makinesi ile yerinden sökülüp başka yere gömülüyor

-İhale dosyasında 85 bin metrekare alan içinde bir halk plajı yapılacağı bilgisi bulunmasına rağmen, şuan yürüyen uygulamada hem Cennet Koyu hem de Bostanlık Koyu’nda toplam 2 (iki) plaj tesisi var

-Anıtlar Kurulu’nun onay belgesi var ama tahsis ve izin belgeleri yok

ONAY YAZISI VAR, TAHSİS VE İZİN BELGESİ YOK

Antalya Anıtlar Kurulu’ndan ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alınan faaliyet izninde, söz konusu alana otopark, yönetim binası, su deposu, su ve elektrik altyapısı oluşturulması, geniş alanda yapılaşmanın başlatılması gibi çalışmaların izninin olduğu belgeler gösterilmiyor. Alınan izin, sadece yolun kıyıya göre düzenlenmesini kapsıyor.

Bin metreküpten fazla beton kullanılacağı iddia edilen projenin inşası için PVC, demir ve alüminyum gibi malzemelerin yanı sıra yoğun olarak ahşap da kullanılacak. Bir kısmı tarım arazisi niteliğinde özel mülk olan arazinin tamamı Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde bulunuyor.

ÖZSAN: PROJEYE SESSİZ SEDASIZ BAŞLANDI

Phaselis yakınında yaşayan Sühan Özsan, karşılaştığı çalışma ekibinin izin belgesini görmek istediğinde kendisine gösterilen belgenin 15 Kasım 2022 tarihli olduğunu anlatıyor. Özsan şöyle konuştu:

“Oysa ki projenin ihale edilmesi ve sonuçlanması 30 Ocak 2023. Yani daha ihale sonuçlanmadan çok önce çalışmaya başlayıp bölgeye hafriyat kamyonu girebilecek şekilde yolu açmışlar. Antik kentin çevresinde yaşayanlar, alanı tarım arazisi olarak kullanılıyor, aynı zamanda gözetliyor ve koruyor. Tabela çakmaktan bile imtina ediyorlar. Çevre halkının projeye şiddetli tepki göstereceği bilindiği için böyle sessiz sedasız başlandığını tahmin ediyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem