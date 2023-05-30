Mansur Yavaş: Ankara'da afet düzeyinde yağış bekleniyor, tüm izinler kaldırıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte bugün afet düzeyinde yağışlar beklendiğini duyurdu.

İlgili ekiplerin tüm izinlerinin kaldırıldığını belirten Yavaş, 1252 araç ve 3392 personelle teyakkuz halinde olduklarını söyledi; ayrıca paylaşımına bir de YouTube linki ekledi.