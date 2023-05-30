Mansur Yavaş: Ankara'da afet düzeyinde yağış bekleniyor, tüm izinler kaldırıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, afet düzeyinde yağışlar beklediklerini belirterek "İlgili ekiplerin tüm izinleri kaldırıldı; 1252 araç 3392 personel ile teyakkuz halindeyiz" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte bugün afet düzeyinde yağışlar beklendiğini duyurdu.
İlgili ekiplerin tüm izinlerinin kaldırıldığını belirten Yavaş, 1252 araç ve 3392 personelle teyakkuz halinde olduklarını söyledi; ayrıca paylaşımına bir de YouTube linki ekledi.
Değerli hemşehrilerim,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 30, 2023
Ankara'da bugün afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir.
Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırıldı; 1252 araç 3392 personel ile teyakkuz halindeyiz.
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