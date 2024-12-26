Maliyeti Düşürmek İçin Zeytinyağına Bunu Katmışlar! Sabun Yapımında Kullanılıyor...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaları tek tek açıklıyor. 2 Ekim'den bu yana açıklanan listelere çok sayıda marka ve ürün girdi. En çok hile ise zeytinyağında yapılıyor. 'Doğal' adıyla satılan zeytinyağlarına genellikle tohum yağları karıştırılıyor.

ZEYTİNYAĞINDAN PİRİNA YAĞI ÇIKTI

Bakanlığın 25 Aralık listesinde ise bir firmanın zeytinyağında 'pirina yağı' tespit edildi. Tüketilmesinde sağlık açısından bir sakınca bulunmayan bu yağ, zeytinin değerli olan yağı alındıktan sonra arta kalan posasından elde ediliyor. Zeytin küspesinden ayrıştırma yöntemiyle birlikte fiziksel değişime uğrayan bu yağ, artık zeytinyağı olarak değil, pirina yağı olarak adlandırılıyor.

SABUN YAPIMINDA KULLANILIYOR

Pirina yağı, çoğunlukla zeytinyağlı sabun yapımında kullanılıyor. Böylece sabunlar daha az maliyetle elde edilmiş oluyor. Pirina yağı adıyla son dönemde marketlerde de satılan bu yağın tüketilmesinde sağlık açısından bir sorun bulunmuyor. Ancak bazı markalar, maliyeti düşürmek amacıyla bu yağı zeytinyağlarına karıştırıyor.

İşte bakanlığın yayımladığı yeni listede zeytinyağında hile yapan firmalar: