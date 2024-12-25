Haydar Dümen'in Öldüğü Gün Evine Çete Çöktü: Tehdit, Darp, Hırsızlık...

Psikiyatr Dr. Haydar Dümen ve eşi Gülten Dümen, 2022 yılında Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bu süreçte, büyük borçlarla karşı karşıya kalan Gülten Dümen, İstanbul’daki 5 katlı binalarını satmaya karar verdi. Gülten Dümen, bir komşusunun önerisiyle, Silivri’deki tefeci Tanju Aksu ile anlaşma yaptı.

TEFECİYLE ANLAŞTI

Tanju Aksu, acil para ihtiyaçları, borçları için Gülten Dümen’e 5 milyon lira verecek, ev satıldıktan sonra 7.5 milyon TL alacaktı. Bu sırada evin üzerindeki satışa engel borçları kaldırılacaktı. Evin satışının ardından kalan para ise Gülten Dümen’e ödenecekti. Hakları güvence altına alan bir sözleşme de yapılacaktı ancak sözleşme yapılmadan önce, Gülten Dümen, Tanju Aksu’nun baskıları altında, Tapu Dairesi’nde parayı almadan evi 30 milyon TL’ye devretti. Satıştan Binanın satışının yapıldığı gün Haydar Dümen’in hayatını kaybettiği haberi geldi.

KASAYI ÇALDILAR

Satışın ardından, Tanju Aksu ve adamları, Gülten Dümen’i oyalamaya ve tehdit etmeye başladı. Anlaşılan para da ödenmedi. Gülten Dümen'in şoförü de darp ve tehdit edildi. Cihangir'deki binadan eşyalarını da alamayan Gülten Dümen, Tanju Aksu ve adamlarının eve girerek ziynet eşyalarının içinde bulunduğu kasayı da çaldıklarını öne sürdü.

Olayla ilgili detaylar iddianameye yansıdı. Tanju Aksu, akrabaları ve adamlarının daha önce benzer tefecilik ve dolandırıcılık faaliyetleri de tespit edildi. Mağdur ve tanıklar ifadelerinde Tanju Aksu’nun bazı polislerle ve yargı mensuplarıyla ortak hareket ettiğini iddia etti. Tanju Aksu’nun polis ve yargıdaki bağlantılarıyla husumetli olduğu kişilere operasyon yaptırdığı da iddialar arasında yer aldı.

TANJU AKSU YAKALANAMADI

BirGün'ün aktardığına göre, 20 Mayıs 2024’te tefecilik, dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, hırsızlık, yağma suçlamalarıyla operasyon başlatıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 19 Kasım 2024’te tamamlanan iddianameyle 9 sanığa dava açıldı.

Çoğunluğu Tanju Aksu'nun akrabası olan 7 kişi tutuklanırken, Aksu yakalanamadı. Tutuklananlar arasında bulunan Rıza Aksu, Silivri Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesiydi.

Kaynak: BirGün