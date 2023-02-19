Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin artçı sarsıntıları hâlâ sürüyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 15:04'te Malatya Yeşilyurt merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bilgilere göre deprem 5 kilometre derinlikte meydana geldi.

AFAD da depremin 4.7 büyüklüğünde fakat 7 kilometre derinlikte olduğu bilgisini aktardı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre depremin büyüklüğü 4.8 oldu.