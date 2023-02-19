Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya Yeşilyurt'ta 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kentin birçok bölgesinde hissedildi.

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin artçı sarsıntıları hâlâ sürüyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 15:04'te Malatya Yeşilyurt merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bilgilere göre deprem 5 kilometre derinlikte meydana geldi.

AFAD da depremin 4.7 büyüklüğünde fakat 7 kilometre derinlikte olduğu bilgisini aktardı. 

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre depremin büyüklüğü 4.8 oldu. 

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