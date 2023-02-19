Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Malatya Yeşilyurt'ta 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kentin birçok bölgesinde hissedildi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin artçı sarsıntıları hâlâ sürüyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 15:04'te Malatya Yeşilyurt merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bilgilere göre deprem 5 kilometre derinlikte meydana geldi.
AFAD da depremin 4.7 büyüklüğünde fakat 7 kilometre derinlikte olduğu bilgisini aktardı.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre depremin büyüklüğü 4.8 oldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 19, 2023
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) https://t.co/WtSb0jJkB0
19.02.2023, 15:04:32 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli