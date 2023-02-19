Depremin ardından 71 ilde okullar yarın açılacak

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle 20 Şubat'a ertelenen 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi yarın başlayacak.

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Depremin ardından 71 ilde okullar yarın açılacak

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, yarın ders başı yapacak.

Depremden etkilenen illerdeki eğitim-öğretime de yardım ve barınma ihtiyacına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve hasar tespit çalışmalarının şubat ayı sonuna kadar tamamlanmasının beklenmesi nedeniyle 1 Mart itibarıyla başlatılması için planlama yapılıyor.

Bu illerde yapılan tespitler sonucunda, uygun görülen okullarda, il, ilçe ve okul temelli verilecek kararlara göre eğitim öğretim faaliyetlerine başlanacak. Afet bölgesinde öğrenim gören öğrenciler ve depremin yaşandığı 10 ilden diğer illere nakil olan öğrenciler 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıktan muaf tutulacak.

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