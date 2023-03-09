Kürtçeye 'random gülücük' diyen Ufuk Beydemir, tweetini sildi

Ufuk Beydemir, Demirtaş'ın Akşener'e yazdığı mektuptaki Kürtçe ifadelere "Bir paragraf boyunca random gülücük atmış" dedi. Beydemir, paylaşımına gelen tepkilerin ardından tweetini sildi.

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Kürtçeye 'random gülücük' diyen Ufuk Beydemir, tweetini sildi

Altı yıldan uzun süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e sosyal medya hesabı üzerinden açık mektup gönderdi. Şarkıcı Ufuk Beydemir, Demirtaş'ın Kürtçe yazdığı paragrafı hedef göstererek "Dört sayfalık kötü mizah ardından bir paragraf boyunca random gülücük atmış" dedi. 

Beydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dört sayfalık kötü mizah ardından bir paragraf boyunca random gülücük atmış. Şaka bir yana şimdiden belirteyim; kendisinin ırkıyla ilgili hiç sorunum yok, milyonlarca insanın derdi belli. Bu konuyu şeffaflaştırmadan 'barış, birleşme, demokrasi' kaleminde ironik duruyor" ifadelerini kullandı. 

Kürtçeye 'random gülücük' diyen Ufuk Beydemir, tweetini sildi - Resim : 1
Sosyal medyada birçok kullanıcı Beydemir'e tepki gösterdi. Beydemir, paylaşımına gelen tepkilerin ardından tweetini sildi.

Kürtçeye 'random gülücük' diyen Ufuk Beydemir, tweetini sildi - Resim : 2

Kürtçeye 'random gülücük' diyen Ufuk Beydemir, tweetini sildi - Resim : 3

Beydemir daha önce de "Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır, İstanbul'dur" diyen rapçi Ezhel'e de tepki göstermişti. Beydemir sosyal medya hesabından, "Birileri ırkçılık yapıyor bahanesine yaslanıp kürdistanlı cümleler kurmayı bırakın, kürdistan ne, neresi? Kürtlerle hiçbir sorunumuz yok, maalesef her millet içinde ırkçılar, tacizciler, tecavüzcüler, hırsızlar var. Bundan öte sorun yok. Y, Z jenerasyonu ne kürt sorunu görmüş? Türklerin ırkçılığından şikayet edip Almanlara sığınmak da benzersiz bir ironi" yazmıştı.  

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