Berna Laçin 'özür bekliyorum' dedi, Cemal Enginyurt özür diledi

MHP'de vekilliğinin sürdüğü dönemde Berna Laçin'in oyununu yasaklatmak isteyen ve sosyal medyadan "Ordu'yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Elazığ depremi üzerinden hükümete hakaret eden Berna Laçin 10 Martta Ordu'da ağırlanıyor" mesajı paylaşan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Laçin'den özür diledi.

Laçin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından "Baskıyla oyunumu yasaklatmak isteyen ama kazandığım mücadelem sonrası hala özür beklediğim Cemal Enginyurt bugün Kadınlar Günü belki özür borcunu ödersin" paylaşımında bulunurken, bu paylaşımı alıntılayan Enginyurt, "8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle, kendisinden özür dileme fırsatı veren Berna Laçin hanımefendiye teşekkür ediyorum. Özür dilerim" dedi.