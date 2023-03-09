Berna Laçin 'özür bekliyorum' dedi, Cemal Enginyurt özür diledi

MHP vekili olduğu dönemde Berna Laçin'i hedef alan Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt, Laçin'den özür diledi.

Son Güncelleme:
Berna Laçin 'özür bekliyorum' dedi, Cemal Enginyurt özür diledi

MHP'de vekilliğinin sürdüğü dönemde Berna Laçin'in oyununu yasaklatmak isteyen ve sosyal medyadan "Ordu'yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Elazığ depremi üzerinden hükümete hakaret eden Berna Laçin 10 Martta Ordu'da ağırlanıyor" mesajı paylaşan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Laçin'den özür diledi.

Laçin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından "Baskıyla oyunumu yasaklatmak isteyen ama kazandığım mücadelem sonrası hala özür beklediğim Cemal Enginyurt bugün Kadınlar Günü belki özür borcunu ödersin" paylaşımında bulunurken, bu paylaşımı alıntılayan Enginyurt, "8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle, kendisinden özür dileme fırsatı veren Berna Laçin hanımefendiye teşekkür ediyorum. Özür dilerim" dedi.

Etiketler
Cemal Enginyurt
Son Güncelleme:
Canan Karatay'a göre bağımlılık yapan besin! Morfin gibidir, alışkanlık yapar Canan Karatay'a göre bağımlılık yapan besin! Morfin gibidir, alışkanlık yapar
İstanbul’da hastaneler peş peşe boşaltılıyor: "Neden önlem alınmadı?" İstanbul’da hastaneler peş peşe boşaltılıyor
Haluk Levent'i hedef gösteren Deniz Akkaya'ya 5 suçtan soruşturma Haluk Levent'i hedef gösteren Deniz Akkaya'ya 5 suçtan soruşturma
Çamaşır suyu lekesinden kurtarıyor! Silgi gibi lekeyi temizliyor Çamaşır suyu lekesinden kurtarıyor! Silgi gibi lekeyi temizliyor
ÇOK OKUNANLAR
Millet İttifakı'nın 'aday krizi'nden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları Millet İttifakı'nın 'aday krizi'nden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları
Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor!
Ankara kulisleri bunu konuşuyor: Erdoğan'ın 'gölge kabinesi'nde sürpriz isimler Ankara kulisleri bunu konuşuyor: Erdoğan'ın 'gölge kabinesi'nde sürpriz isimler
Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı! ‘10 şiddeti görülecek, o ilçeler etkilenecek!’ Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı! ‘10 şiddeti görülecek, o ilçeler etkilenecek!’
ORC Araştırma müdürü Pösteki: Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi alıyor, AKP’nin oy oranı önümüzdeki aylarda daha da düşebilir ORC Araştırma müdürü, son oy oranlarını açıkladı