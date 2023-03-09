Haluk Levent'i hedef gösteren Deniz Akkaya'ya 5 suçtan soruşturma

AHBAP derneği kurucusu Haluk Levent'e yönelik iddialarıyla gündem olan eski manken Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı. SnobMagazin'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şikâyet üzerine başlattığı soruşturmada Deniz Akkaya'ya "Kamu Kurum ve Kuruluşlarını tahkir ve aşağılama", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "tehdit", "hakaret" ve "iftira" suçlamaları yöneltildi. Savcının, ifadesinin alınması için ilgili kolluk kuvvetlerine müzekkere yazdığı Akkaya, hakkında dava açılması durumunda 5 ayrı suçtan toplam 13 yılla yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Haluk Levent hakkında bazı iddialarda bulunmuştu. Haluk Levent'in "RTÜK başkanı ile görüştüm, ATV yönetiminden özür diliyorum" başlıklı açıklamasını paylaşan Akkaya, şunları yazmıştı:

"Dünden beri kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey... Saklayacak şeyi olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan. Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur."

Bunun üzerine açıklama yapan Levent "Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar, evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. WhatsApp hatlarımız çığlık çığlığa. Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum Zamana yazık değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımızla da fotoğrafı olan Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün parasını Ahbap üzerinden akladığımı yazıyor Deniz Akkaya. Yahu bu devletin denetimcileri, MASAK'ı, istihbaratı yarım akıllı mı? Siz biliyorsunuz da onlar bilmiyor?" diye sormuştu.

Haluk Levent "Tekrar ediyorum! Karalayın bağırın isyan edin iftira atın. Yemin ederim kabulüm. Ama şimdi değil ya şimdi değil!! Ve Deniz Akkaya . 5 milyonluk tazminat davası açıp depremzedelere kullanacağım. Mahkemenin takdiri kaç lira ise artık. Sonuçta zaten mahkum olacaksın. Ayıptır" demişti.