Kiranın 8 binden 100 bin TL'ye çıkmasını kabul etmeyen kadın işletmeci: 'Adamları silahlarla geldi, can ve mal güvenliğim yok'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle baş gösteren, hükümetin Eylül 2021'de yürürlüğe soktuğu 'düşük faiz' politikası nedeniyle iyiden iyiye yakıcı bir sorun haline gelen fahiş konut / iş yeri kiralarına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul'daki kira anlaşmazlığına bir yenisi daha eklendi. Butik işleten kadının dükkan sahibi kirayı 8 bin 600 TL'den 100 bin TL'ye çıkarmak istedi. Talebi kabul etmeyen kadının hayatı o günden sonra kabusa dönüştü.

Banu Yöndenli, Bostancı'daki bu dükkanı 1 yıl önce butik olarak kiraladı. 7 ay önce de mal sahibi değişti. İddiaya göre Yöndenli'nin başına o günden sonra gelmeyen kalmadı.

SİLAHLA GELİP TEHDİT SAVURDULAR

Show Haber'in haberine göre mal sahibinin adamları silahlarla geldi, 'Bu dükkanı boşaltacaksın' diye tehditler savurdu. Yetmedi son olarak da su ve elektrik sayaçlarını çalıp gittiler.

'KADIN İŞLETMECİ OLDUĞUM İÇİN TEHDİT ALIYORUM'

Yaşadıklarını anlatan kadın, "Zorla çıkartmaya çalışıyorlar. Sayaçlarımızı söktürüyorlar, silahlı mafya gönderiyorlar. Can ve mal güvenliğim yok. Sadece kadın işletmeci olduğum için tehdit alıyorum. Bu dükkandan 100 bin TL kira istiyorlar. 'Sizin erkeğiniz yok mu' diye bize geliyorlar" dedi.