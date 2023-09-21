İsmail Saymaz: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tuhaf gelişmeler yaşanıyor, kritik bir bilgiye ulaştım

Süleyman Soylu'nun yerine eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak atanmasıyla Emniyet içinde bazı kadrolar hızla değiştirildi. Yerlikaya'nın adı suç örgütleriyle sıklıkla anılan selefinin 'yol arkadaşlarını' tasfiye etmeye başladığı öne sürülürken, Soylu'ya yakınlığıyla bilinen çete lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyon tartışmaları alevlendirdi.

Bu sırada Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Kaplan'la ilgili soruşturmada tuhaf gelişmeler meydana geldiğini aktardı.

"Önceki gün yazmıştım. Kaplan'a 137 sayfalık ifadesinde, yöneltilen altı eylemden beşi 2018-2019 yılları arasında gerçekleşmişti. Kaplan'ın ifadesinden, örgütün o tarihte Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından izlendiği ve dinlendiği anlaşılıyor. Ve bu çerçevede elde elde edilen telefon konuşması dökümleri, takiplerde çekilen fotoğraflar ve sosyal medyadan indirilen görsellerin dört yıl sonra bugün Kaplan'a sorulduğu görülüyor" diyen Saymaz, şöyle devam etti:

'POLİS YETKİLİSİ ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCISI KOCAMAN'I SUÇLUYOR'

"Görüştüğüm bir polis yetkilisi o tarihte Kaplan ve suç örgütüne yönelik üç soruşturma yürüttüklerini ancak savcılığın takipsizlik kararı verdiğini kaydediyor.

Polis yetkilisi 17 silah yakalandığı halde dosyanın kapatıldığına dikkat çekerek, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı suçluyor.

'SAVCILIĞIN ELİNDE 2018-19 YILLARINA DAİR POLİS FEZLEKELERİNDEN BAŞKA BİR KANIT YOK'

Bu arada… Kritik bir bilgiye ulaştım.

Kaplan'ın 2018-2019 yıllarındaki eylemlerinin kanıtları olarak sorguda yöneltilen tape'ler (telefon konuşma kayıtları) takipsizlik kararı verildiği için silinmiş. Savcılığın elinde 2018-2019 yıllarına dair polis fezlekelerinden başka bir kanıt bulunmuyor.

İddiaya göre…

Savcılık eski fezlekelerdeki iddiaları, konuşmaları, fotoğrafları ve görselleri Kaplan ve diğer şüphelilere sordu. Hatta yöneltilen soruların da 2019'da hazırlananlar olduğu öne sürülüyor.

Görüştüğüm bir polis yetkilisi bu iddiayı doğruladı. Savcılık ve emniyetin elinde tape'lerin olmadığını, belki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'da bulunabileceğini kaydediyor. Tape'lerin orjinali bulunmadığı takdirde çözümlerin kanıt niteliği tartışmalı hale gelebilir. Ancak polis yetkilisi, soruşturmada gizli ve açık tanıkların olduğunu söylüyor.

SİCİLİYLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER

Diğer taraftan, Kaplan'ın siciline ilişkin yeni bilgilerle ulaştım. Buna göre, Kaplan, 2017'de Glock marka tabancayla yakalandı. Tahliye olduktan sonra, 17 Ekim 2018'de denetimli serbestlik için imzasını karakoldaki polise attırdığı saptandı. Kaplan, gözaltına alındı.

Kaplan, 20 Mart 2019'da A.T.'nin silahla vurulmasına ilişkin yakalandı. Ses kayıtlarına rağmen tutuklanmadı. Aynı yıl aracında Glock marka tabancayla gözaltına alındı."

Yazının tamamı.