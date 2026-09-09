Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin Kuruluş Yıl Dönümünde Anıtkabir’de: 'Millet Egemenliğini Eksiksiz Hakim Kılacağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyet ve partililerle Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne demokrasi, adalet ve millet egemenliği vurgulu mesajını yazdı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümünde partililerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyet ve partililerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirerek, buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:

Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin Kuruluş Yıl Dönümünde Anıtkabir’de: 'Millet Egemenliğini Eksiksiz Hakim Kılacağız' - Resim : 1

'MİLLET EGEMENLİĞİNİ HAKİM KILICAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ'

"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partimizin 103'üncü kuruluş yıl dönümünde, 9 Eylül'ün bağımsızlık ve kuruluş ruhuyla huzurunuzdayız. Yaktığınız bağımsızlık ateşi bugün de yolumuzu aydınlatıyor; kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi, bizlere bıraktığınız en büyük emanetlerden biri olarak yaşamaya devam ediyor. Emanetinize layık olmak; Cumhuriyet Halk Partisi’nin dokularına işlenen ahlakı, adaleti ve erdemi korumak, her türlü yozlaşmadan arınma iradesini ve temiz siyaset anlayışını kararlılıkla sürdürmek demektir. Bu sorumluluğun gereği olarak, Cumhuriyetimizi 2’nci yüzyılında demokrasiyle taçlandıracağımıza ve millet egemenliğini eksiksiz hakim kılacağımıza söz veriyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin Kuruluş Yıl Dönümünde Anıtkabir’de: 'Millet Egemenliğini Eksiksiz Hakim Kılacağız' - Resim : 2

'UMUDUN ÜLKESİ YAPMA MÜCADELEMİZİ SÜREDÜRECEĞİZ'

9 Eylül ruhundan aldığımız güçle ülkemizi demokrasinin, adaletin ve umudun ülkesi yapma mücadelemizi sürdüreceğiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor; silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; hayatını yitirmiş tüm Cumhuriyet Halk Partilileri saygıyla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun." Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra CHP’nin 2'nci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarını ziyaret etti.

Kaynak: DHA

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