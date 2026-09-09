İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan Yasa Dışı Bahis Uyarısı: 'Gençlerin Sanal Bahis Sarmalında Yitip Gitmesine Razı Olmayacağız'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen panelde gençlere yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. Duran, dijital kumar ve sanal bahisin gençler arasında yaygınlaştığını belirterek, devletin bağımlılıkla mücadelede tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan Yasa Dışı Bahis Uyarısı: 'Gençlerin Sanal Bahis Sarmalında Yitip Gitmesine Razı Olmayacağız'
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara’da düzenlenen “Bağımlılığa Dur De: Yasa Dışı Bahis ve Kumar Bağımlılığıyla Mücadele Paneli”nin açılışında konuştu.

Duran, dijital kumar ve sanal bahis faaliyetlerinin gençler arasında yaygınlaştığına dikkat çekerek, bağımlılıkla mücadelede devletin tüm kurumlarıyla çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

İletişim Başkanı Duran açıklamalarından satır başları:

'DEVLETİMİZİN TÜM BİRİMLERİ GEREKENİ YAPIYOR'

"Devletimiz bağımlılığa dur diyecek. Dijital kumar ve sanal bahis gençlerimiz arasında yayılıyor. Bağımlılıkla çok etkin mücadele yürütülüyor. Yasa dışı alanlarda devletimiz tüm birimleri ile gerekeni yapıyor."

İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan Yasa Dışı Bahis Uyarısı: 'Gençlerin Sanal Bahis Sarmalında Yitip Gitmesine Razı Olmayacağız' - Resim : 1

'YİTİP GİTMELERİNE RAZI OLMAYACAĞIZ'

"Gençleri bahis baronlarına kaptırmayız. Gençlerin sanal bahis sarmalında yitip gitmesine razı olmayacağız."

Kaynak: Haber Merkezi

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