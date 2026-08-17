İstanbul’da Sıcak Hava Alarmı! Afrika ve Basra Sıcakları Geliyor, Termometreler 36 Dereceyi Görecek

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İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin, Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisine girdiği bildirildi. AKOM tarafından yapılan değerlendirmeye göre sıcak hava dalgasının 7 ila 10 gün boyunca etkili olması beklenirken, İstanbul’da sıcaklıkların perşembe günü 36 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), hafta boyunca kent genelinde çoğunlukla açık ve güneşli havanın hakim olacağını açıkladı. Bugünden itibaren yükselişe geçmesi beklenen sıcaklıkların perşembeye kadar 34-36 derece aralığına ulaşacağı tahmin ediliyor.

GÜNLERCE YAĞMUR BEKLENMİYOR

17 Ağustos Pazartesi günü İstanbul’da nem oranının yüzde 40 ila 75 arasında değişmesi beklenirken, poyrazın orta kuvvette, zaman zaman ise daha kuvvetli esmesi öngörülüyor. Rüzgar hızının 10-30 kilometre/saat aralığında olması bekleniyor. Kentte bugün yağış öngörülmezken, deniz suyu sıcaklığının 23 derece civarında olacağı bildirildi. Gün içerisinde sıcaklıkların sabah saatlerinde 23, öğlen 29, akşam 22 ve gece 20 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. AKOM’un haftalık tahminlerinde İstanbul’da önümüzdeki günlerde de yağış beklenmediği belirtildi.

HAFTANIN GÜN GÜN SICAKLIK TAHMİNİ

18 Ağustos Salı: Havanın açık olması bekleniyor. Sıcaklıkların 21 ila 31 derece arasında seyretmesi ve yağış görülmemesi tahmin ediliyor.

19 Ağustos Çarşamba: Açık havanın etkili olması beklenirken sıcaklıkların 22 ile 33 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Yağış beklenmiyor.

20 Ağustos Perşembe: Havanın açık olacağı tahmin edilirken sıcaklıkların 24 ila 35 derece arasında olması bekleniyor. Yağış öngörülmüyor.

21 Ağustos Cuma: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 23-32 derece aralığında seyretmesi tahmin edilirken yağış beklenmiyor.

22 Ağustos Cumartesi: Havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Termometrelerin 22 ile 32 derece arasında değer göstermesi öngörülüyor.

23 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık havanın devam etmesi beklenirken sıcaklıkların 23 ila 34 derece arasında olması tahmin ediliyor. Yağış beklenmiyor.

Kaynak: AA