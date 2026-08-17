Türkiye’yi Sarsan 45 Saniye: 17 Ağustos Depremi’nin 27. Yılı

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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 27 yıl geçti. Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde saat 03.02’de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 45 saniye sürdü. Kocaeli başta olmak üzere Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de büyük yıkıma neden olan depremde resmi verilere göre 17 bin 480 kişi yaşamını yitirdi, 43 bin 953 kişi yaralandı.

MARMARA’YI SARSAN 45 SANİYE

Merkez üssü Gölcük olan deprem, Marmara Bölgesi’nin geniş bir kesiminde hissedildi. Sarsıntının ardından çok sayıda yapı yıkılırken, binlerce bina da ağır hasar gördü. Deprem nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi evsiz kaldı. TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporunda, 66 bin 441 konut ile 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde ise hasar meydana geldiği belirtildi. Depremden yaklaşık 16 milyon kişinin farklı düzeylerde etkilendiği kayıtlara geçti.

İSTANBUL’DA CAN KAYBI 981’E ULAŞTI

17 Ağustos depreminin İstanbul’daki etkileri de ağır oldu. Kentte doğrudan 454 kişi hayatını kaybederken, Kocaeli, Yalova ve Düzce’den İstanbul’daki hastanelere sevk edilen ve burada yaşamını yitirenler de dahil edildiğinde toplam can kaybı 981’e yükseldi. İstanbul’da 1880 kişi yaralandı. Kent genelinde yaklaşık 41 bin konut ve iş yerinde hasar tespit edilirken, bunlardan 18 bin 162’si orta veya ağır hasar nedeniyle kullanılamaz duruma geldi.

EN AĞIR TABLO AVCILAR’DA ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’da depremden en fazla etkilenen ilçelerin başında Avcılar geldi. İlçede 270 kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi yaralandı. Avcılar’da 1823 konut ve 326 iş yeri yıkıldı veya ağır hasar gördü. Ayrıca 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde ise hafif hasar belirlendi.

OKULLAR VE KAMU BİNALARI DA HASAR GÖRDÜ

Deprem, İstanbul’daki kamu binaları ve eğitim kurumlarında da ciddi hasara yol açtı. Kentte bulunan 3 bin 171 okulun 820’sinin hasar gördüğü belirlendi. Bu okulların 118’i orta, 13’ü ise ağır hasarlı olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 10 bin kamu binasında yapılan incelemelerde 1137 binada az, 387 binada orta ve 37 binada ağır hasar tespit edildi.

27 YIL SONRA DEPREM GERÇEĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, yol açtığı büyük can kaybı ve yıkım nedeniyle Türkiye’nin deprem tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Günler boyunca sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda kişi enkaz altından çıkarılırken, yaşanan acılar hafızalara kazındı. Depremin 27’nci yılında 17 Ağustos yeniden anılırken, Marmara Bölgesi’nin deprem riski ve mevcut yapıların dayanıklılığı konusundaki tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor.

Kaynak: Haber Merkezi