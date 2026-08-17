YHT Biletleri Zamlandı: Ankara-İstanbul Hattında Yeni Fiyat Belli Oldu
Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine 2026 yılı içinde ikinci kez zam geldi. Yüzde 6,45’lik artışın ardından Ankara-İstanbul hattında standart ekonomi sınıfı bilet ücreti 990 liraya yükseldi. TCDD’nin yeni tarifesi satış sistemlerinde uygulanmaya başlarken, yıl başında 930 lira olan aynı güzergâhın bilet fiyatı ikinci zamla birlikte 990 liraya çıktı.
Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet tarifeleri, 2026 yılı içinde ikinci kez artırıldı. TCDD Taşımacılık tarafından yapılan yüzde 6,45’lik zam sonrasında Ankara-İstanbul hattında 930 lira olan standart ekonomi sınıfı bilet ücreti 990 liraya çıktı. Yeni düzenlemeyle birlikte şehirler arası ulaşımda yoğun kullanılan YHT hatlarının bilet ücretleri de yeniden belirlendi. Güncellenen fiyatlar bilet satış sistemlerine ve satış kanallarına yansıtılarak uygulanmaya başlandı.
YENİ YHT BİLET ÜCRETLERİ
Tek yön ekonomi sınıfı bilet ücretleri yeni tarifeye göre şöyle oldu:
Ankara – İstanbul: 990 TL
Ankara – Eskişehir: 511 TL
Ankara – Konya: 458 TL
Ankara – Sivas: 1.001 TL
Eskişehir ve Konya çıkışlı seferler ile bu şehirler üzerinden yapılan bağlantılı yolculuklarda da ücretler değişti.
Yeni tarifede bazı güzergahların fiyatları şu şekilde:
Eskişehir – İstanbul: 639 TL
Eskişehir – Sakarya: 601 TL
Eskişehir – Konya: 708 TL
Eskişehir – Sivas: 1.597 TL
Konya – İstanbul: 1.442 TL
OCAK AYINDA DA ZAM GELMİŞTİ
TCDD Taşımacılık, YHT bilet fiyatlarını 15 Ocak 2026’da da artırmıştı. Ocak ayından önce 780 lira olan İstanbul-Ankara hattındaki bilet ücreti, yapılan zamla birlikte 930 liraya yükselmişti.
Son artışla birlikte aynı hattın standart ekonomi sınıfı bilet fiyatı 990 liraya çıkarken, YHT ücretlerine yıl içinde ikinci kez zam yapılmış oldu.
Kaynak: Haber Merkezi