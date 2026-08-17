YHT Biletleri Zamlandı: Ankara-İstanbul Hattında Yeni Fiyat Belli Oldu

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Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet tarifeleri, 2026 yılı içinde ikinci kez artırıldı. TCDD Taşımacılık tarafından yapılan yüzde 6,45’lik zam sonrasında Ankara-İstanbul hattında 930 lira olan standart ekonomi sınıfı bilet ücreti 990 liraya çıktı. Yeni düzenlemeyle birlikte şehirler arası ulaşımda yoğun kullanılan YHT hatlarının bilet ücretleri de yeniden belirlendi. Güncellenen fiyatlar bilet satış sistemlerine ve satış kanallarına yansıtılarak uygulanmaya başlandı.

YENİ YHT BİLET ÜCRETLERİ

Tek yön ekonomi sınıfı bilet ücretleri yeni tarifeye göre şöyle oldu:

Ankara – İstanbul: 990 TL

Ankara – Eskişehir: 511 TL

Ankara – Konya: 458 TL

Ankara – Sivas: 1.001 TL

Eskişehir ve Konya çıkışlı seferler ile bu şehirler üzerinden yapılan bağlantılı yolculuklarda da ücretler değişti.

Yeni tarifede bazı güzergahların fiyatları şu şekilde:

Eskişehir – İstanbul: 639 TL

Eskişehir – Sakarya: 601 TL

Eskişehir – Konya: 708 TL

Eskişehir – Sivas: 1.597 TL

Konya – İstanbul: 1.442 TL

OCAK AYINDA DA ZAM GELMİŞTİ

TCDD Taşımacılık, YHT bilet fiyatlarını 15 Ocak 2026’da da artırmıştı. Ocak ayından önce 780 lira olan İstanbul-Ankara hattındaki bilet ücreti, yapılan zamla birlikte 930 liraya yükselmişti.

Son artışla birlikte aynı hattın standart ekonomi sınıfı bilet fiyatı 990 liraya çıkarken, YHT ücretlerine yıl içinde ikinci kez zam yapılmış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi