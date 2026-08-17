Antalya Büyükşehir Belediyesi İhaleleri İnceleme Altında: Usulsüzlük Araştırılacak

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İçişleri Bakanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihaleleri incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu doğrultusunda görevlendirilen müfettişler, belediyenin gerçekleştirdiği ihalelerde herhangi bir usulsüzlük bulunup bulunmadığını araştıracak.

İHALELER KONTROL EDİLECEK

İnceleme kapsamında, aynı şirketlerin birden fazla ihale alıp almadığı ve ihale şartnamelerinin mevzuata uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı da kontrol edilecek.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025’te tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA