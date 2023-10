Işık’ta öğretmenleri ‘karalar bağlamaya’ mecbur bırakan tablo: ‘‘Düşük maaş ve tutulmayan sözler…’’

Türkiye’de ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor. Özel okul öğretmenlerinin pek çoğu asgari ücret ve biraz üzerindeki süreli sözleşmelerle güvencesiz bir şekilde çalışıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılının da başlamasıyla birlikte Türkiye’de özel eğitim kurumlarında çalışan eğitimcilerin maaşları tekrardan tartışılmaya, konuşulmaya başlandı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özel okul öğretmenlerinin düşük maaşlarla, 1 yıllık süreli sözleşmelerle ve yoğun mobbing altında çalışmak zorunda kaldığını söylüyor. Öğretmenleri büyük ölçüde uzun çalışma saatleri ve iş tanımı dışındaki ‘angarya’ işlere mahkûm edildiklerini söyleyen sendika, bu konuya dikkat çekmek için 7 Ekim Cumartesi Saat 15.00 Süreyya Operası Önünde eylem düzenleyecek.

Özel Öğretmenler Sendikası, tüm özel öğretim kurumlarında olduğu gibi Işık öğretmenlerinin de düşük maaşa mahkum edildiğine dikkat çekiyor.



Seslerini duyurmak isteyen Işık Okulları öğretmenleri, Gerçek Gündem’e yaşadıklarını anlattı. Öğretmenler, geçtiğimiz günlerde okulun kapısının önüne kalemlerini bırakarak protesto etmişti. Feyziye Mektepleri Vakfı da konuyla ilgili Gerçek Gündem’e bir açıklama yaptı.

ÖĞRETMENLER YÖNETİCİLERİ GÖRÜNCE DEĞİL, ONLAR ÖĞRETMENİ GÖRÜNCE ÖNÜNÜ İLİKLERDİ

Güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen Işık Okulları öğretmenleri, çalıştıkları okulun değerini ve önemini hatırlatarak ve okulun yaşadığı dönüşümden bahsederek söze başladı:

‘‘Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları, her zaman köklü bir kurum olmasının ve Atatürk’ün öğretmeni Şemsi Efendi’yi kadrosunda bulundurmasının haklı gururunu yaşar. Feyziye olan isminin Atatürk’ün telgrafıyla “ışık” olarak değiştirildiği, Attila İlhan’dan Celal Şengör’e birçok önemli ismin Işık mezunu olduğu her fırsatta dile getirilir. Misyonunu ‘Önce iyi insan yetiştirir’ olarak her yere kazır. Biz öğretmenler de yıllarca çalıştığımız kurumun bu haklı övüncünü paylaştık. Bize, Atatürk’ün öğretmenleri diye hitap edilir, değerli olduğumuz her zaman hissettirilirdi. Yere göğe sığdırılamadığımız gibi öğretmenler yöneticileri görünce değil, onlar öğretmeni görünce önünü iliklerdi. Bu ifadeler bugün birçok özel okul öğretmeni tarafından hayretle karşılanıyor olabilir. Ancak hepsi gerçekti…’’

KİRALAR, FATURALAR KARŞISINDA EZİLDİĞİMİZİ YÖNETİME ANLATTIK

Okulun mali sorunları nedeniyle öğretmen maaşlarının önce yoksulluk sınırının altına, ardından da artık dayanılamayacak seviyeye geldiğini aktaran öğretmenler, bir süre maaşların düzelmesi için beklediklerini, sabrettiklerini anlattı:

‘‘Fakat son birkaç yılda, özellikle kampüs sayısının ikiye çıkarılması konusundaki hırs nedeniyle yaşanan mali dengesizliklerle öğretmen maaşları önce yoksulluk sınırının altına, ardından da artık dayanılamayacak seviyelere indirildi. Bizse gittikçe kötüleşen durumumuzu ve altından kalkamaz hâle geldiğimiz ekonomik gerçeğimizi önce okul müdürlerimiz aracılığıyla daha sonra da bireysel gönderdiğimiz mailler ve mektuplarla bildirdik. Kiralar, faturalar karşısında ezildiğimizi anlattık. Onlar da bize ‘Gerekirse oturduğumuz masa, sandalyeyi satarız, sizi ezdirmeyiz’ dediler. Biz de yüz yıllık kurumumuza, öğretmenlik mesleğimizin saygınlığına sahip çıkma adına onlara güvenerek bekledik, sabrettik.’’

KANDIRILANLAR LİSTESİNE BİZİM ARDIMIZDAN EKSTRA ÖDEME YAPMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILAN VELİLERİMİZ DE EKLENDİ

Okul yönetiminin, öğretmenlere zam yapma talebiyle okul fiyatlarında artışa gittiğini söyleyen öğretmenler, yönetimin yoksulluk sınırının neredeyse yüzde 50’si kadar altında bir maaşa ‘‘mahkum edildiklerini’’ iddia etti:

‘‘Velilere, “Öğretmenimize iyileştirme yapacağız” denilerek okul fiyatları arttırıldı, gereksiz bulunan tüm harcamalar kesildi, yapılan tasarruf ve alınan tedbirlerle bizden beklememiz istendi. Gelinen noktada ise verilen sözler tutulmadı, zamlar basit kelime ve hesap oyunlarıyla bize sunuldu ancak daha kötüsü banka hesaplarımızda gördüğümüz miktar, bize sunulandan çok daha düşüktü. Böylelikle kandırılanlar listesine bizim ardımızdan ekstra ödeme yapmak mecburiyetinde bırakılan velilerimiz de eklendi. İyileştirme yapacağız denilen 2023 Eylül ayında yaptıklarını iddia ettikleri yüksek zamlarla bizi yoksulluk sınırının neredeyse yüzde 50’si kadar altında bir maaşa mahkum ettiler.’’

“ASİLİK YAPARSANIZ, YOKSULLUK SINIRININ YARISINDAKİ MAAŞINIZA RAZI GELMEZSENİZ SİZİ, YANİ ‘ATATÜRK’ÜN ÖĞRETMENLERİNİ’, POLİSE DÖVDÜRÜRÜZ”

Işık Okulları öğretmenleri, yönetimin söz verdiği gibi maaşlarına zam yapılmadığını gördüğünde, okulun önünde eylem yapmaya başladı. 150’ye yakın öğretmen, okulun önüne kalem bıraktı ve tepkilerini sessizce dile getirdi. Işık Okulları öğretmenleri, eylem sırasında birçok polisin kendilerine gözdağı verdiğini belirtti. Bu süreci kendilerinden dinleyelim:

‘Kalem kılıçtan keskindir’ diyerek sessiz tepkimizi dile getirmek için, vakıf genel merkezine, kalemlerimizi bırakmak istedik. Bu haberi alan yönetim, önce okullarda mobbing yaparak ve öğretmenleri vakıf binasına almayacaklarını söyleyerek engel olmaya çalıştı, sonra bu hareketimizle ‘yasa dışı’ olmakla bizi suçlayıp tehdit eden mailler attı. Bütün bunlardan yılmayan 150’ye yakın arkadaşımızla 2.10.2023 Pazartesi günü okullarımızda dersler bittikten sonra Nişantaşı’ndaki vakıf binamıza gittik. Bir de ne görelim, bizi ‘Atatürk’ün öğretmenleri’ diye yere göğe sığdıramayan vakıf yönetimimiz, karşımıza, sayamayacağımız kadar sivil polis ve bir otobüs dolusu Çevik Kuvvet toplamış. Öğretmen arkadaşlarımızın serinkanlı tutumu ve polisimizin ‘Öğretmenimiz baş tacımızdır’ cümleleri ile iznimizi aldık ve kalemlerimizi kepenkleri bize kapatılmış vakıf binamızın önüne bıraktık.’’

ŞİMDİ NE YAPIYORSUNUZ DERSENİZ; HER GÜN SİYAH GİYİYORUZ

Okul yönetimi ile yaşadıkları sorunları ve süreci anlatan Işık Okulları öğretmenleri, sözlerini hakkımızı arıyor ve bu durumdan sorumlu olanları 138 yıllık Işıklı mazinin vicdanıyla baş başa bırakıyoruz. Şimdi ne yapıyorsunuz derseniz her gün siyah giyiyoruz.’’ diyerek bitirdi:



Eğitimde 137 yıldır varlık gösteren köklü bir kuruluş olarak tarih boyunca birçok kez ekonomik ve sosyal hayatı zorlayan koşullarla karşı karşıya kaldık. Kâr amacı gütmeyen, tek işi eğitim olan ve eğitimden kazandığını yine eğitime yatıran Vakfımız, ülkemiz eğitimi adına varlığını başarıyla sürdürdü. Bu istikrarlı duruşu sergilerken öğretmenlerinin refahını da her zaman göz önünde bulundurdu. Maddi ve manevi kaynaklarını bu yönde kullandı, kullanmaya da devam ediyor.



Feyziye Mektepleri Vakfı, konuyla ilgili Gerçek Gündem’e bir açıklama yaptı. Resmî açıklamada şöyle denildi:



‘‘Kamuoyunun yakından da bildiği gibi, özel okullarda öğrenci ücretlerine yapılması gereken artışlar, son iki yılda arka arkaya kanunen sınırlandırılmıştır.

Buna rağmen, vakfımız bütün kaynaklarını kullanarak, değerli öğretmenlerimizin refah düzeylerini koruyabilmeleri için, maaşlara Eylül 2022- 12 aylık TÜFE enflasyon oranı %58,8 olarak açıklanmış iken, aynı dönemde bu oranın yaklaşık 2 katı toplamda yüzde 117.5 ücret artışı gerçekleştirilmiştir.

Atatürk ilke ve inkılapları ışığında öğrenciler yetiştiren bir kurum olarak bu yolda çok değerli öğretmenlerimizle birlikte yürüyoruz. Elbette, onların yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlıyoruz. Günün koşulları ve kurumumuzun imkanları çerçevesinde Feyziye Mektepleri Vakfı olarak eğitimden kazandığını eğitime yatırmaya devam ederken, öğretmenlerimizin refahını artırmak yönünde de şimdiye kadar olduğu gibi gayret göstermeye devam edeceğiz.’’

Kaynak: Gerçek Gündem