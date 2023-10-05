SGK 7 ayda 18 yılı aştı, 29,1 milyar TL’lik açık ile yeni rekor kırdı

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2023 yılının Ocak-Temmuz dönemindeki gelir ve giderleri belli oldu. AKP iktidarında rekor açıklar veren kurumun içinde bulunduğu batak bir kez daha mali verilere yansıdı. SGK’nin Ocak-Temmuz 2023 dönemindeki toplam gelirinin, devlet katkıları ile birlikte 1 trilyon 121 milyar 664 milyon 963 bin TL olduğu bildirildi. Gelirin 162 milyar 247 milyon 930 bin TL’si devlet katkılarından oluştu. Kurumun Ocak-Temmuz dönemi giderinin ise 1 trilyon 150 milyar 768 milyon 193 bin TL olduğu belirtildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “SGK, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde iflas etti” sözlerine karşın kurumun mali dengesi AKP döneminde alt üst oldu. Hemen her yıl milyarlarca liralık açık veren kurumun, 2023’ün Ocak-Temmuz dönemindeki toplam açığı 30 milyar TL’ye dayandı.

REKOR AÇIK

AKP döneminde gelir gider dengesi giderek bozulan SGK’nin yedi aylık toplam açığı ise 29 milyar 103 milyon 231 bin TL olarak hesaplandı. 2023’in ilk yarısındaki toplam açığı 9 milyar 643 milyon TL olan SGK'nın açığı böylelikle, bir ayda 20 milyar TL’ye yakın arttı. SGK’nin AKP döneminde verdiği açığın toplamı ise 523 milyar 578 milyon 382 bin TL olarak kaydedildi.

SGK’DE DERİN BATAK

Ocak-Temmuz 2023 döneminde imza atılan 29,1 milyar TL’lik SGK açığının, 2002-2023 dönemindeki 18 yılda verilen açıktan daha fazla olduğu öğrenildi. SGK, AKP dönemindeki en yüksek açığı 67 milyar 469 milyon 343 TL ile 2020 yılında verirken 2002-2023 dönemindeki SGK açıkları, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

2002: 7 milyar 964 milyon TL

2007: 25 milyar 40 milyon TL

2012: 17 milyar 294 milyon TL

2017: 24 milyar 174 milyon TL

2022: 39 milyar 732 milyon TL

2023 (Ocak-Temmuz): 29 milyar 103 milyon TL

AÇIĞA YAMA

AKP döneminde, bütçe açığını kapatmak amacıyla SGK'ya bütçeden yapılan transferin tutarı da katlanarak arttı. Kurumun içinde bulunduğu açığı kapatamayan iktidarın bütçeden SGK’ye aktardığı paralar, bazı yıllara göre kayıtlara şöyle yansıdı:

2018: 57 milyar 560 milyon TL

2019: 71 milyar 221 milyon TL

2020: 85 milyar 70 milyon TL

2021: 106 milyar 847 milyon TL

2022: 174 milyar 712 milyon TL

2023 (Ocak-Temmuz): 162 milyar 247 milyon TL