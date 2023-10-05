Depremzedelere yönelik sözleri tepki çekmişti: İsmailağa Cemaati, imam Seyfullah Akyiğit’e sahip çıktı

İsmailağa Cemaati, depremzedelere yönelik sözleriyle tepki toplayan imam Seyfullah Akyiğit’e sahip çıktı.

Depremzedelere yönelik sözleri tepki çekmişti: İsmailağa Cemaati, imam Seyfullah Akyiğit’e sahip çıktı

Depremde ölenlerin “cenazelerinin koktuğu, içlerindeki bir Suriyelinin cenazesinin kokmadığı” ifadeleriyle tepki çeken imam Seyfullah Akyiğit’e, İsmailağa cemaati sahip çıktı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, cemaatin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Abdulhalik Ustaosmanoğlu, “birilerine şirin gözükmek için Akyiğit’in itibarına kastedildiğini” savunarak “Müslümanlara, İslami değerlere sahip çıkın” dedi.

Ustaosmanoğlu, başkanlığını yaptığı Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği’n AB’den 31 bin 455 Avro hibe alması, tepkilerin ardından projenin iptal edilmesi ile gündeme gelmişti.

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İmam Akyiğit'in tepki çeken açıklamaları şöyleydi:

“Deprem oldu biliyorsunuz. Orada hoca kardeşlerimiz bizzat yaşadıkları olayı şöyle anlatıyorlar: ‘3-5 hafta geçti, Hatay’daki depremde hayatını kaybedenlerin hepsinin cenazeleri yıkıyoruz, tabii cenazeler kokmaya başladı. İçlerinden bir cenaze çıktı, hiçbir pis koku yok. Hatta içinden böyle mis gibi koku geliyor. Araştırdık, kim bunun yakını, hayattayken ne iş yapardı? Sorduk, Suriyeli bir kardeşimiz bu diyor. Bu tam bir peygamber aşığı idi, Resulullah’a naat yazardı, şiirler yazardı, gece gündüz dilinde Resulullah’ın aşkı eksik olmazdı. Allahuekber! Görüyor musunuz?”

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