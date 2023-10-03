Fatih Altaylı'dan Hataylı depremzedelerle ilgili çirkin sözler söyleyen imama tepki: "Bunlar hangi kucaklarda büyütülmüş?"

Fatih Altaylı, Konya'da bir cami imamının, Suriyelileri övmek için Hatay'daki depremde hayatını kaybeden Türk vatandaşları için kullandığı ifadelere sert tepki verdi. Altaylı ''Bunlar hangi kucaklarda büyütülmüş, o cemaatin de ben...'' dedi.

Konya’daki Tahir Büyükkörükçü Cami'nde vaaz veren Seyfullah Akyiğit, Hatay depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarla ile ilgili konuşurken yaşandığını belirten bir olay paylaştı. İmamın, Hatay'daki depremde ölen vatandaşlar için kullandığı sözler ve "Suriyeli bir kardeşimiz mis gibi kokuyor" ifadesine ise Gazeteci Fatih Altaylı'dan sert tepki geldi.

İmam, "Hatay depreminden sonra oradaki hoca kardeşlerimiz şöyle anlatıyorlar: '3-5 hafta geçti, ölümleri yıkılıyor, cenazeler kokmaya başladı. İçlerinden bir tanesi mis gibi kokuyor. Araştırdık, Suriyeli bir kardeşimizmiş." dedi. Bunun üzerine YouTube kanalında gündemi değerlendiren Fatih Altaylı, imam için şöyle konuştu:

"Suriyelilerden birini öveceğim diye Hatay'da ölmüş tüm Türk vatandaşlarına leş gibi kokuyordu ama Suriyeli mis gibi kokuyordu diyor. Niye Suriyeli Müslümandı, Türkler değil. Böyle bir hakaret böyle bir aşağılama, düşmanlık, kendini bilmezlik... Sen depremde ölmüş binlerce Hataylı'ya leş diyeceksin içlerinden bir tane Suriye'liye mis diyeceksin. Ben şunu merak ediyorum bunlar hangi ortamda büyütülmüşler? Bunları kim büyütmüş, bunlar hangi kucaklarda büyütülmüş? Hangi kuluçka makinalarında? Sen binlerce ölüye leş diyeceksin ve bunu da bir Türkiye Cumhuriyeti devletinde, Türklerin gittiği bir camide söyleyeceksin. O cemaatin de ben kafasına şaşayım. O bunları söylerken 'Efendi efendi sen ne diyorsun in ulan oradan aşağıya, utanmaz' diyemiyor bir tanesi. Yani adam diyor ki 'Ey Türkler siz ölünce leş olursunuz, Araplar ölünce mis kokar'."

İMAM AKYİĞİT NE SÖYLEMİŞTİ?

Adının Seyfullah Akyiğit olduğu öğrenilen imamın tepki çeken sözleri şöyleydi:

“Deprem oldu biliyorsunuz. Orada hoca kardeşlerimiz bizzat yaşadıkları olayı şöyle anlatıyorlar: ‘3-5 hafta geçti, Hatay’daki depremde hayatını kaybedenlerin hepsinin cenazeleri yıkıyoruz, tabii cenazeler kokmaya başladı. İçlerinden bir cenaze çıktı, hiçbir pis koku yok. Hatta içinden böyle mis gibi koku geliyor. Araştırdık, kim bunun yakını, hayattayken ne iş yapardı? Sorduk, Suriyeli bir kardeşimiz bu diyor. Bu tam bir peygamber aşığı idi, Resulullah’a naat yazardı, şiirler yazardı, gece gündüz dilinde Resulullah’ın aşkı eksik olmazdı. Allahuekber! Görüyor musunuz?”