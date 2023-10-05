2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Jon Fosse kazandı

2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Norveçli yazar Jon Fosse kazandı.

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2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Jon Fosse kazandı

Jon Fosse, söylenemeyeni dile getiren yenilikçi oyunları ve düzyazıları nedeniyle ödüle layık görüldü.

2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Jon Fosse kazandı - Resim : 1

JON FOSSE KİMDİR?

29 Eylül 1959'da Norveç'te dünyaya gelen yazar, yenilikçi oyunları ve söylenmeyeni dile getiren yazılarıyla tanınıyor.

1959 yılında Norveç'te dünyaya gelen Jon Olav Fosse, "Söylenemeyen şeyleri anlattığı yenilikçi oyunları ve yazıları" sayesinde Nobel'de ödül kazandı.

Norveç asıllı yazarın "Melankoli", "Sabahtan Akşama" ve "Üçleme" gibi kitapları bulunuyor.

2022 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Fransız yazar Annie Ernaux olmuştu.

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