İnce'den 'ihraç' tepkisi: Herkesi hakim Çakmak’a sahip çıkmaya çağırıyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Erdoğan'ın 3. kez adaylığını yargıya taşıyan hakim Ahmet Çakmak'ın meslekten ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, "Hakim Ahmet Çakmak, hukukun üstünlüğünü korumak için verdiği mücadelede haksız bir şekilde mesleğinden ihraç edilmiştir. Yargı bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne inanan herkesi Hakim Çakmak’a sahip çıkmaya ve ona destek olmaya çağırıyorum."

Hakim Ahmet Çakmak, hukukun üstünlüğünü korumak için verdiği mücadelede haksız bir şekilde mesleğinden ihraç edilmiştir. Yargı bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne inanan herkesi Hakim Çakmak’a sahip çıkmaya ve ona destek olmaya çağırıyorum. — Muharrem İNCE (@vekilince) July 13, 2023

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına itiraz ettikten sonra hakim Ahmet Çakmak hakkında, soruşturma başlatılmış ve iki kez yer değiştirme cezası verilmişti. Hakimler ve Savcılar Yasası’na göre iki kez yer değiştirme cezası verilen kişi, meslekten çıkarılıyor. HSK İkinci Dairesi, 6 Temmuz’da Çakmak’ın meslekten ihracına karar verdi.