İnce'den 'ihraç' tepkisi: Herkesi hakim Çakmak’a sahip çıkmaya çağırıyorum

HSK İkinci Dairesi, 6 Temmuz’da Çakmak’ın meslekten ihracına karar verdi. Muharrem İnce, karara tepki gösterdi.

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İnce'den 'ihraç' tepkisi: Herkesi hakim Çakmak’a sahip çıkmaya çağırıyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Erdoğan'ın 3. kez adaylığını yargıya taşıyan hakim Ahmet Çakmak'ın meslekten ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, "Hakim Ahmet Çakmak, hukukun üstünlüğünü korumak için verdiği mücadelede haksız bir şekilde mesleğinden ihraç edilmiştir. Yargı bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne inanan herkesi Hakim Çakmak’a sahip çıkmaya ve ona destek olmaya çağırıyorum."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına itiraz ettikten sonra hakim Ahmet Çakmak hakkında, soruşturma başlatılmış ve iki kez yer değiştirme cezası verilmişti. Hakimler ve Savcılar Yasası’na göre iki kez yer değiştirme cezası verilen kişi, meslekten çıkarılıyor. HSK İkinci Dairesi, 6 Temmuz’da Çakmak’ın meslekten ihracına karar verdi.

Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına itiraz etmişti: HSK'dan hakim Çakmak hakkında ihraç kararıErdoğan'ın üçüncü kez adaylığına itiraz etmişti: HSK'dan hakim Çakmak hakkında ihraç kararıSiyaset
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Muharrem İnce Memleket Partisi
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