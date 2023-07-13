Kanunun verdiği yetkiyi zorbalık için kullandılar: 'Ben özel harekat polisiyim, istediğimi yaparım; babam da seni bu ilçeden s... s... gönderir'

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde zincirleme trafik kazasıyla başlayıp 'sırtını iktidara yaslayan baba oğulun kanunun kendilerine verdiği yetkiyi zorbalık için kullanmasıyla' gelişen süreci anlattı.

Gazeteci, bu suçun yalnızca vatandaşa değil, polise karşı da işlendiğini söyledi: "Güpegündüz, karayolunda, polis aracının içerisinde üstelik. Elimde dehşetin kanıtı olarak bir polis tutanağı var."

Saymaz'ın aktardığına göre Sultangazi Devriye Ekipler Amirliğine bağlı iki polis saat 15.10 sularında Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde üç aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasına denk geldi. Taraflar kalabalıktı ve tartışıyordu. Devriyeler yol güvenliğini sağlayarak, telsizle trafik ekibi istedi.

Kazaya karışan üç sürücüden R.K. yaralı olduğu için hastaneye kaldırıldı. Polis tutanağına göre olay şöyle gelişti:

"Trafik ekibi beklenirken, görevlilerin yanına gelen ve konuyla alakası olmayan bir şahıs sert bir üslup ve emrivaki tavırla' hareket ederek, polislere 'Sakın şöför değiştirmesinler. Arayın şu trafiği. İşinizi biraz hızlı yapın' dedi.

'BENİM OLDUĞUM YERDE SİZE SÖZ DÜŞMEZ'

Polisler 'Konuyla alakanız yok. Gerekli yerlere bilgi verildi ve trafik ekibi bekleniyor. Olay yerinden uzaklaşın' diye karşılık verdi. Bu kişi 'Ben özel harekat polisiyim. Benim olduğum yerde size söz düşmez. Siz benim altımdasınız' diyerek, devriyeleri küçümsedi.

Görevli polisler, adamın kimliğini sordu. Adının H.N.S. olduğu, gerçekten de özel harekatçı olduğu tespit edildi. Fakat H.N.S, olay anında görevli değil, istirahatteydi. Dolayısıyla polisler H.N.S.'yi uyararak uzaklaşmasını istedi.

POLİS ARACINDA DAYAK

Aynı sırada, kazaya karışan R.K. ve M.N. adlı sürücülerin 7- 8 yakını gelip kavga çıkardı. Kavgayı ayırmakta yetersiz kalan polisler takviye ekip çağırdı.

Özel harekatçı H.N.S., sürücü M.N.'nin yakınlarıyla birlik olup diğer sürücü R.K ve yakını D.K. ile onların akrabalarını dövmeye başladı. Özel harekatçı H.N.S.'nin babası olan ve kendisi Sultangazi'de polis olarak görev yapan N.S. de geldi.

İstirahatli olan polis N.S., oğlu ve arkadaşlarının dövdüğü D.K. adlı kazazedeyi tartaklayarak, zorla polis aracına soktu. Baba – oğul polisler, D.K.'yi polis aracında darp etmeyi sürdürdü. Olay yerindeki polisler saldırıyı durduramadı.

Destek için çağırdıkları Sultangazi Motosikletli Polis Timin'den A.S. ve A.A. ise müdahale etmeyerek, kavgayı seyretti.

'BEN ÖZEL HAREKAT POLİSİYİM, İSTEDİĞİMİ YAPARIM'

Polis memuru İ.A, saldırgan polis H.N.S ve N.S.'ye "Aracın sorumluluğu bana aittir. Siz müdahil olmayın. Suç işliyorsunuz" diye uyarıda bulundu.

Araç içindeki H.N.S., kendisini uyaran meslektaşının koluna yumruk atıp "Sen kimsin lan! Ben özel harekat polisiyim. İstediğimi yaparım. Babam da seni bu ilçeden s… s… gönderir. Bu iş burada bitmez. İstirahat saatinde seni yakalayıp vuracağım" diye tehdit etti.

Polis İ.A ise H.N.S'yi kuvvet kullanıp araçtan indirmek istedi. Bu kez baba N.S. gelerek "Siz kimsiniz lan, oğlumu alacakasınız" diye tehdit savurdu.

İddiaya göre H.N.S. 'Süleyman Soylu'nun koruma ekibindeyim, hepinizi sürdüreceğim' dedi. Saldırganlara müdahale etmesi gereken Sultangazi Motosikletli Polis Timi'nden A.S., tehdit edilen meslektaşı İ.A.'nın kollarından tutarak, müdahale etmesini engelledi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Gelişen süreçteyse hem görevli iki polis ve hem araç içerisinde dayak yiyen D.K., şikayetçi oldu.

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