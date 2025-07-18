İmamoğlu'nun Avukatı Pehlivan: 'Beni Tutukladığınız Sevk Yazısında Her Satır Avukatlık Faaliyeti'

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamasıyla tutuklandığı soruşturmada dün akşam saatlerinde tutukluluk incelemesi duruşmasında savunma yaptı. Pehlivan, “Mensubu olduğum tek örgüt, meslek örgütüm olan İstanbul Barosu’dur" dedi

Pehlivan "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Pehlivan'ın "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanabilmek için ifade veren bazı isimlerin ifadeleri doğrultusunda bir dizi suçlamayla tutuklanması istenmiş, tutuklamaya sevk yazısında ise "... suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, şüphelinin delilleri karartma, dışarıda bulunan şüphelilere, tanıklara baskı yapacağı hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunduğu..." iddiaları gerekçe gösterilmişti. Hakimlik, 19 Haziran'da Pehlivan hakkında tutuklama kararı vermişti.

Dün akşam saatlerinde Pehlivan'ın aylık tutukluluk incelemesi duruşması görüldü. Pehlivan'ın avukatı tepki olarak duruşmaya katılmazken, Pehlivan duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.

'HEPSİ AVUKATLIK FAALİYETİ'

Pehlivan, şunları söyledi:

“Ben avukatım, beni tutukladığınız sevk yazısında her satır avukatlık faaliyetidir, ancak gerçek de olsa ifadelere ulaşmaya çalışmak suç değil avukatlıktır. İfadelere ulaşmaya çalışmak eğer örgüt üyeliği ise dosyadaki ifadeleri, görüntüleri, belgeleri bir kısım medya kuruluşlarına servis eden soruşturma makamı örgüt üyesi mi oluyor? Örgüte yardım eden biri mi oluyor bunu merak ediyorum? Avukatlar yargının asli özneleridir, adaletin hüküm sürmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması ancak avukatlar ile mümkündür. Avukatı, usulü işlemler için zorunlu görmek yerine hukuk devletinin, bağımsız yargının asli bir unsuru olarak görmek soruşturma makamı için faydalı olacaktır."

'TUTUKLANMAM HUKUKUN AÇIKÇA İNKARI'

Hakkında verilen tutuklama kararı sonrası 80 baro başkanı ve yüzlerce yönetim kurulu üyesinin resmi açıklama yaptığını hatırlatan Pehlivan, "Anayasa madde 90 uyarınca AİHM kararlarının bağlayıcı olduğu değerlendirildiğinde hakkımda tutuklama kararı vermek adaletin ve hukukun açıkça inkarıdır." dedi. Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etkin pişmanlıkta bulunan 2 şahsın beyanı neticesinde gerekçe gösterilerek tutuklandım. Beyan ne zaman tutukluluk için gerekçe oldu bilemiyorum. Şahsın beyanlarında suç isnadı yok ancak suç isnadı olsa dahi tek başına beyan delili, hiçbir yan delil araştırılması yapılmadan tutuklamaya gerekçe gösteriliyor. işte bu soruşturmada tek başına bu bile, etkin pişmanlık ifadeleri ile amaçlarını ortaya koymaktadır.

Adem isimli şahıs ifadesinde diyor ki, ‘Bugüne kadar ifade vermememin beklememin nedeni, ne olup bittiğini anlamaya çalışmaktır’. Yani, tehdit edildiğim için ifade vermedim, demiyor. Ancak, savcılık sevk yazısında tehdit metninden bahsediliyor. Yine Servet isimli şahıs tutuklandıktan hemen 1 hafta sonra ifade veriyor. Ortada bir baskı ve tehdit yok. Demek ki burada etkin pişmanlık ifadeleriyle hakikate ve maddi gerçeğe ulaşmak değil başka amaçlar edinilmiştir. Şahsın bahsettiği toplantıya katılmadığım bizzat avukatı tarafından ispatlandı ancak bu hakikatin önemi yok.”

'HAKKIMDAKİ BEYANLARIN TAMAMI KURGU'

Şahsa avukat ayarlamadığım, şahsın avukatını zaten 14 yıldır aynı kişi olduğu resmi evraklarla ispatlandı ancak bu hakikatin da bir önemi yok. Şahsın bahsettiği ceza profesörünün hiç tanımadığımı bu profesör de açıkladı. Hatta soruşturma makamı hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahsın ifadesinin kurmaca olduğu ispatlandı ancak bu hakikatin da önemi yok. İftira ve kurgu dolu ithamlara cevap vermek zuldür. Fakat özgürlüğüm elimden alındığı için maalesef cevap veriyorum.”

"Mensubu olduğum tek örgüt, meslek örgütü olan İstanbul Barosu'dur" diyen Pehlivan "Hakkımdaki beyanların tamamı kurgudur." ifadelerini kullandı.

Duruşma sonrasında 9. Sulh Ceza Hakimliği avukat Mehmet Pehlivan'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kaynak: ANKA