İmamoğlu: Önceliğimiz arama kurtarma

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu süreç içerisinde mümkün olan her anda bilgi paylaşımına devam edeceğiz. İstanbul'un ilçe belediyeleri bütün ekipmanları ve personeliyle en üst seviyede alarma geçmiş durumdadır.

AFAD'ı merkeze koyuyor ve kendileriyle koordineli çalışıyoruz.

Önceliğimizin saatler itibarıyla arama kurtarma olduğunu tekrar ifade edeyim.

Sadece kurumlarımızın katkılarıyla değil zaman içerisinde tabii ki vatandaşlarımızın da katkılarını organize etmek ve sevk etmek konusunda süreci yönetiyor olacağız.

Bu büyük bir afettir, büyük bir seferberlik sürecidir.

Hepinizin malumu yakın zamanda Gölcük ve Düzce depremlerinde sıkıntılı ayları, yılları yaşadık. Milletçe sıkıntıların üstesinden geldik ve gelmek zorundayız. İşbirliğini, ortak aklı, amasız fakatsız bir araya gelebilmeyi başarmalıyız. Hepimizin başı sağ olsun, Allah yardımcımız olsun.

Yüksek dayanışmayla bu zor zamanları aşacağımıza inanıyorum.