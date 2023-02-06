AKP Hatay Milletvekili Yayman: İki ağabeyim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, deprem sonrası enkaz altında kalanlar arasında kendi ailesinden fertlerin de bulunduğunu duyurdu.

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AKP Hatay Milletvekili Yayman: İki ağabeyim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen, ancak Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya,  Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma ve can kaybına yol açan deprem sonrası yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı belirtiliyor. 

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kendi ailesinin de bu vatandaşlar arasında olduğunu duyurdu: 

"Gözükenden daha büyük hasarlarda binalarımız var. Türkiye'ye çağrımız dua etsinler bize. Çok büyük deprem yaşadık. En son 500 yıl önce yaşanan deprem. 7,4 Kahramanmaraş'ta oldu ama Hatay'da çok hissedildi. Enkaz binamız çok fazla. Vatandaşlarımız panik olmasınlar. Serin kanlılıklarını muhafaza etsinler. Yollara çıkmasınlar, telefonları meşgul etmesinler. Çok fazla hasarlı binamız var.

Benim iki ağabeyim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında. AFAD yetkilileri, UMKE yetkilileri yoldalar. Yollarda çok büyük yarılmalar oluştu, hasarlar var. Herkes seferberlik halinde."

76 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saatlerinde yaptığı açıklamada 76 kişinin hayatını kaybettiğini, 440 yaralının bulunduğunu duyurmuştu.

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