İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan 27 Mayıs Mesajı! Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı Andı

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı idam edilmelerinin 65’inci yılında rahmet ve saygıyla andı. Duran, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs darbesinin ardından yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın idam edilmesini, hukukun ve adaletin hiçe sayıldığı “sözde yargılamalar” sonucunda gerçekleşen bir süreç olarak nitelendirdi.

'DEMOKRASİ TARİHİMİZDE DERİN YARALAR BIRAKTI'

27 Mayıs’ın ardından yaşanan sürecin demokrasi tarihinde derin yaralar bıraktığını belirten Duran, üç ismin hatırasının aradan geçen 65 yıla rağmen milletin gönlünde yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Menderes'in, Zorlu'nun ve Polatkan'ın aziz hatıraları aradan geçen 65 yıla rağmen milletimizin gönlünde yaşamaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin iradesini savunmayı ve demokratik kazanımlarımızı korumayı sürdüreceğiz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

Millet iradesine vurulan 27 Mayıs darbesinin ardından hukukun ve adaletin hiçe sayıldığı, sözde yargılamalar sonucunda idam edilen Başbakan Adnan Menderes’i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.



27 Mayıs’ın… pic.twitter.com/0chMPLRpxB — Burhanettin Duran (@burhanduran) September 17, 2026

Kaynak: Haber Merkezi