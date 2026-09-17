İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan 27 Mayıs Mesajı! Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı Andı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı idam edilmelerinin 65’inci yılında rahmet ve saygıyla andı. Duran, 27 Mayıs’ın ardından yaşanan sürecin demokrasi tarihinde derin yaralar bıraktığını belirtirken, millet iradesini ve demokratik kazanımları korumayı sürdüreceklerini ifade etti.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan 27 Mayıs Mesajı! Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı Andı
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı idam edilmelerinin 65’inci yılında rahmet ve saygıyla andı. Duran, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs darbesinin ardından yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın idam edilmesini, hukukun ve adaletin hiçe sayıldığı “sözde yargılamalar” sonucunda gerçekleşen bir süreç olarak nitelendirdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan 27 Mayıs Mesajı! Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı Andı - Resim : 1

'DEMOKRASİ TARİHİMİZDE DERİN YARALAR BIRAKTI'

27 Mayıs’ın ardından yaşanan sürecin demokrasi tarihinde derin yaralar bıraktığını belirten Duran, üç ismin hatırasının aradan geçen 65 yıla rağmen milletin gönlünde yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Menderes'in, Zorlu'nun ve Polatkan'ın aziz hatıraları aradan geçen 65 yıla rağmen milletimizin gönlünde yaşamaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin iradesini savunmayı ve demokratik kazanımlarımızı korumayı sürdüreceğiz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

Kaynak: Haber Merkezi

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Burhanettin Duran Adnan Menderes
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