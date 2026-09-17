Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Menderes, Zorlu ve Polatkan Mesajı: Demokrasiye Vurulmuş Ağır Darbe'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edilmelerinin 65’inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan paylaşımında, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası yargılanarak idam edilen Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı andı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

'DEMOKRASİYE VURULMUŞ AĞIR BİR DARBE'

"Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs’ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı, katledilmelerinin 65’inci yılında rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin"

Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs’ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı, katledilmelerinin 65’inci yılında… pic.twitter.com/wynpernxq7 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 17, 2026

Kaynak: Haber Merkezi