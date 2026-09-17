İslam Memiş Uyardı! Sosyal Konutlarda Milyonlarca Liralık 'Noterli Devir' Riski

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Finans Analisti İslam Memiş, sosyal konutlarda hak sahiplerinin konut haklarını yüksek bedeller karşılığında başkalarına devrettiği öne sürülen “noterli devir” uygulamasına karşı vatandaşları uyardı. Memiş, bazı ilanlarda 2+1 konutlar için 2 milyon lira, 3+1 konutlar için ise 3 ila 3,5 milyon lira arasında devir bedelleri talep edildiğini belirtti. Noter sözleşmesi, senet veya benzeri yöntemlerle yapılan bu işlemlerin TOKİ nezdinde hak sahipliğini değiştirmediğini vurgulayan Memiş, vatandaşlara “Devirzede olmayın” çağrısı yaptı.

WHATSAPP GRUPLARINDA DEVİR BEDELLERİ BELİRLENİYOR İDDİASI

TV100'de yer alan habere göre, sosyal konut projelerine yönelik talebin yüksek olduğunu belirten Memiş, kura sonucunda hak sahibi olan bazı kişilerin haklarını “noterli devir” adı altında başkalarına devretmeye çalıştığını öne sürdü. Bu işlemler için ilanların yanı sıra WhatsApp gruplarının da oluşturulduğunu aktaran Memiş, söz konusu gruplarda devir bedellerinin belirlendiğini ve bazı kişilerin aracılık yaparak komisyon aldığı iddiasını paylaştı. Memiş’in aktardığı sisteme göre, kura sonucunda hak sahibi olan kişiler taksitlerin bir bölümünü ödemiş olabiliyor ya da taksitleri 2027 yılında başlayabiliyor. Hak sahibi ise konut hakkını çeşitli yollarla başka bir kişiye devretmeye çalışıyor.

2+1 İÇİN 2 MİLYON, 3+1 İÇİN 3,5 MİLYON LİRAYA KADAR BEDEL

Memiş, bazı hak sahiplerinin 2+1 konutlar için 2 milyon lira, 3+1 konutlar için ise 3 ila 3,5 milyon lira arasında devir ücreti istediğini belirtti. Alıcıları ikna etmek için proje tamamlandığında konutun değerinin 10-11 milyon liraya ulaşacağı yönünde hesaplamalar yapıldığını ifade eden Memiş, devir sürecinde noter üzerinden sözleşme yapılmasının da teklif edildiğini aktardı.

SENET VE TAPU ÜZERİNDEN FARKLI YÖNTEMLER DE KULLANILIYOR

Memiş, bazı durumlarda devir yapacağı öne sürülen kişinin güvence olarak 10 milyon liralık senet verdiğini, başka bir yöntemde ise alınan komisyonla satın alınan farklı bir konutun tapusunun karşı tarafa devredildiğini anlattı. Ancak sosyal konutlardaki hak sahipliğinin TOKİ tarafından belirlenen kurallara bağlı olduğunu vurgulayan Memiş, noter sözleşmesi, senet veya farklı özel anlaşmaların TOKİ nezdinde hak sahipliğini kendiliğinden değiştirmediğini belirtti. Hak sahibinin hakkından vazgeçmesi ya da taksitlerini ödeyememesi halinde durumun TOKİ’ye bildirilmesi gerektiğini ifade eden Memiş, bu durumda yedek hak sahiplerinin devreye g

Kaynak: TV100