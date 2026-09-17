Piyasalardaki Hareketlilik Sonrası SPK’dan Açıklama! 'Tedbirler Kısa Sürede Açıklanacak'

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Finansal İstikrar Komitesi’nin (FİK) piyasalardaki son gelişmeleri görüşmek üzere yaptığı toplantının ardından Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) açıklama geldi. SPK, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığını duyurdu. Kurul, söz konusu tedbirlerin kısa süre içinde internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

SPK’DAN TEDBİR MESAJI

SPK açıklamasında, “Sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler; kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır” ifadelerine yer verildi.

FİK, PİYASALARDAKİ HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRDİ

Finansal İstikrar Komitesi, saat 08.00’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alındı. FİK tarafından toplantının ardından yapılan değerlendirmede, piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin yönettiği bazı fonlarda ortaya çıkan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı belirtildi. Komite, Borsa İstanbul ile sermaye piyasalarının genel işleyişi açısından temel veya yapısal bir risk bulunmadığını, mevcut sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığını ve geçici, yönetilebilir nitelikte olduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi